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Из-за разбитого лба крыльцом детской поликлиники в Екатеринбурге заинтересовался глава СК
Фото: Владислав Постников
Теперь крыльцо детской поликлиники в Екатеринбурге, на котором разбила лоб трёхлетняя девочка, ударившись головой о металлический край ступеньки, заинтересовало главу следственного комитета России.
«Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении», – говорится в сообщении СКР.
Исполнение поручения также поставили в центральном аппарате ведомства на контроль.
Напомним, что на крыльце детской поликлиники споткнулась мама девочки, а вслед за ней упала и сама малышка, которую женщина вела за руку. После освещения ситуации в СМИ ситуацией заинтересовалась прокуратура, а вслед за ней и следственный комитет. Ведомства предполагают, что женщина могла упасть из-за того, что крыльцо медучреждения находится в разрушенном состоянии.
«Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении», – говорится в сообщении СКР.
Исполнение поручения также поставили в центральном аппарате ведомства на контроль.
Напомним, что на крыльце детской поликлиники споткнулась мама девочки, а вслед за ней упала и сама малышка, которую женщина вела за руку. После освещения ситуации в СМИ ситуацией заинтересовалась прокуратура, а вслед за ней и следственный комитет. Ведомства предполагают, что женщина могла упасть из-за того, что крыльцо медучреждения находится в разрушенном состоянии.
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