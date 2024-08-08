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Прокуратура Екатеринбурга проверит крыльцо поликлиники, где юная пациентка разбила лоб
Фото: Владислав Постников
Екатеринбургская прокуратура наведается с проверкой в детскую поликлинику, возле которой трёхлетняя малышка упала и разбила лоб, стукнувшись об острый металлический край нижней ступени крыльца.
«Прокуратурой будет дана оценка соблюдению медицинским учреждением требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», – сказали в ведомстве.
Ранее издание Е1 писало со слов мамы девочки о том, что малышка упала вслед за мамой, когда та споткнулась о резиновый коврик перед лестницей на крыльце поликлиники. Сама горожанка упала, подвернув ногу, а её дочка, которую она держала за руку, ударилась головой о ступеньку.
«Прокуратурой будет дана оценка соблюдению медицинским учреждением требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», – сказали в ведомстве.
Ранее издание Е1 писало со слов мамы девочки о том, что малышка упала вслед за мамой, когда та споткнулась о резиновый коврик перед лестницей на крыльце поликлиники. Сама горожанка упала, подвернув ногу, а её дочка, которую она держала за руку, ударилась головой о ступеньку.
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