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Прокуратура Екатеринбурга проверит крыльцо поликлиники, где юная пациентка разбила лоб

11.07 Четверг, 15 августа 2024
Фото: Владислав Постников
Екатеринбургская прокуратура наведается с проверкой в детскую поликлинику, возле которой трёхлетняя малышка упала и разбила лоб, стукнувшись об острый металлический край нижней ступени крыльца.

«Прокуратурой будет дана оценка соблюдению медицинским учреждением требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», – сказали в ведомстве.

Ранее издание Е1 писало со слов мамы девочки о том, что малышка упала вслед за мамой, когда та споткнулась о резиновый коврик перед лестницей на крыльце поликлиники. Сама горожанка упала, подвернув ногу, а её дочка, которую она держала за руку, ударилась головой о ступеньку.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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19:15 Стала известна дата суда над опекуном умученного в Екатеринбурге мальчика
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18:36 Пьяного водителя осудили в Качканаре за рецидив
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17:27 В Екатеринбурге мужчина ворвался в салон красоты и ранил свою бывшую девушку
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16:18 Двое ребят из Свердловской области попали в список 100 лучших юных блогеров страны
15:46 На 22 нарушениях ПДД поймали водителей автобусов в Екатеринбурге
15:04 Прокуратура потребовала от МВД извинений перед Дмитрием Бахтиным за незаконное задержание
14:39 В Екатеринбурге вынесли приговор 11 уральцам за участие в экстремистском объединении
14:01 Состояние двоих пострадавших в ДТП под Первоуральском оценивают как тяжёлое
13:31 Несколько домов на Уралмаше лишись света из-за ошибки рабочих
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