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В Академическом районе Екатеринбурга объявили карантин по бешенству

12.58 Среда, 14 августа 2024
Фото: Юлия Медведева
Карантин по бешенству установили в Академическом районе Екатеринбурга. Губернатор Свердловской области издал соответствующее распоряжение ещё 7 августа, однако оно поначалу прошло незамеченным в СМИ.

Карантин решили ввести из-за того, что в конце июля возле детского сада «Лукоморье» в квартале Волошина – Мехренцева – Рутминского – Берёзовой рощи нашли труп лисёнка, который, как выяснили специалисты, погиб об бешенства. После этого случая екатеринбургские власти призывали прививать своих питомцев.

Напомним, что бесплатно поставить прививку от бешенства своим любимцам можно по адресам:
– улица Красноуральская, 2, телефон: 300-84-00;
– переулок Дунитовый, 42, телефон: 363-33-58.

Карантин будет действовать до 30 сентября.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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13:31 Несколько домов на Уралмаше лишись света из-за ошибки рабочих
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10:10 На сельхозземлях в Камышловском районе обнаружили незаконную свалку
09:29 Под Первоуральском с автобусом столкнулся легковой автомобиль
21:17 В День города в Саду Нурова будут субботничать и слушать концерты
20:49 Народная артистка РФ поздравит в Екатеринбурге поклонников Пушкина с юбилеем поэта
19:58 В ближайшую субботу в Ельцин Центр сложнее будет попасть
19:17 В помощь защитницы уральской природы объявлен сбор вещей и финансовых средств
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18:33 Нарушителей правил перевозки пассажиров выявили на Нижнетагильском пруду
17:03 Свердловские добровольцы успели выкупить пожарный автомобиль «Соболь»
17:00 Свердловский предприниматель обвинил супругу в захвате бизнеса, пока он проходил реабилитацию после инсультов
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