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В Академическом районе Екатеринбурга объявили карантин по бешенству
Фото: Юлия Медведева
Карантин по бешенству установили в Академическом районе Екатеринбурга. Губернатор Свердловской области издал соответствующее распоряжение ещё 7 августа, однако оно поначалу прошло незамеченным в СМИ.
Карантин решили ввести из-за того, что в конце июля возле детского сада «Лукоморье» в квартале Волошина – Мехренцева – Рутминского – Берёзовой рощи нашли труп лисёнка, который, как выяснили специалисты, погиб об бешенства. После этого случая екатеринбургские власти призывали прививать своих питомцев.
Напомним, что бесплатно поставить прививку от бешенства своим любимцам можно по адресам:
– улица Красноуральская, 2, телефон: 300-84-00;
– переулок Дунитовый, 42, телефон: 363-33-58.
Карантин будет действовать до 30 сентября.
Карантин решили ввести из-за того, что в конце июля возле детского сада «Лукоморье» в квартале Волошина – Мехренцева – Рутминского – Берёзовой рощи нашли труп лисёнка, который, как выяснили специалисты, погиб об бешенства. После этого случая екатеринбургские власти призывали прививать своих питомцев.
Напомним, что бесплатно поставить прививку от бешенства своим любимцам можно по адресам:
– улица Красноуральская, 2, телефон: 300-84-00;
– переулок Дунитовый, 42, телефон: 363-33-58.
Карантин будет действовать до 30 сентября.
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