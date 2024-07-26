В Екатеринбурге зарегистрировали случай бешенства





– сказали в мэрии. «Домашних животных необходимо прививать от бешенства, даже если они никогда не выходят на улицу. Дикие звери оставляют экскременты и слюну, которые могут разноситься птицами или ветром, попадать на одежду, обувь: вирус можно принести домой и заразить своего питомца, который не привит»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Академическом районе Екатеринбурга обнаружили останки лисы, умершей от бешенства. В связи с этим городские власти прививать своих питомцев.Поставить прививку от бешенства бесплатно можно по адресам:– улица Красноуральская, 2, телефон: 300-84-00;– переулок Дунитовый, 42, телефон: 363-33-58.В мэрии обращают внимание на то, что даже если у животного нет видимых признаков заболевания, оно может быть заражено, так как инкубационный период в среднем длится от одной недели до трёх месяцев, а в некоторых случаях до года.Кроме питомцев в группе риска по заражению бешенство находятся дети, поэтому взрослых также просят объяснять им, что нельзя подходить на улице к животным, гладить незнакомых собак, кошек или лис и кормить с рук белок.