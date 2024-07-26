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В Екатеринбурге зарегистрировали случай бешенства
Фото: Владислав Постников
В Академическом районе Екатеринбурга обнаружили останки лисы, умершей от бешенства. В связи с этим городские власти прививать своих питомцев.
Поставить прививку от бешенства бесплатно можно по адресам:
– улица Красноуральская, 2, телефон: 300-84-00;
– переулок Дунитовый, 42, телефон: 363-33-58.
В мэрии обращают внимание на то, что даже если у животного нет видимых признаков заболевания, оно может быть заражено, так как инкубационный период в среднем длится от одной недели до трёх месяцев, а в некоторых случаях до года.
Кроме питомцев в группе риска по заражению бешенство находятся дети, поэтому взрослых также просят объяснять им, что нельзя подходить на улице к животным, гладить незнакомых собак, кошек или лис и кормить с рук белок.
«Домашних животных необходимо прививать от бешенства, даже если они никогда не выходят на улицу. Дикие звери оставляют экскременты и слюну, которые могут разноситься птицами или ветром, попадать на одежду, обувь: вирус можно принести домой и заразить своего питомца, который не привит»,
– сказали в мэрии.
Поставить прививку от бешенства бесплатно можно по адресам:
– улица Красноуральская, 2, телефон: 300-84-00;
– переулок Дунитовый, 42, телефон: 363-33-58.
В мэрии обращают внимание на то, что даже если у животного нет видимых признаков заболевания, оно может быть заражено, так как инкубационный период в среднем длится от одной недели до трёх месяцев, а в некоторых случаях до года.
Кроме питомцев в группе риска по заражению бешенство находятся дети, поэтому взрослых также просят объяснять им, что нельзя подходить на улице к животным, гладить незнакомых собак, кошек или лис и кормить с рук белок.
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