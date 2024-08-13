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В День города в Саду Нурова будут субботничать и слушать концерты
Фото: Сад Нурова / vk.com/sadnurova
Как всегда, День города в Екатеринбурге обещает быть очень насыщенным различными увеселительными мероприятиями, рассыпанными по всей уральской столице. Но на одной из площадок праздника точно будет своя особая атмосфера. В народном Саду Нурова можно будет не только «оттянуться» под звуки музыки, но и ударно потрудиться на благо любимого города.
На День города, который состоится в воскресенье, 18 августа, в Саду Нурова отметят свой «День города-сада», и начнут с субботника. В воскресный полдень здесь соберутся самые трудолюбивые и заботливые горожане, чтобы прополоть грядки, высадить новые растения, прибраться и покрасить забор. На это уйдёт около двух часов, после чего организаторы обещают накормить участников субботника вкусным обедом.
Следом настанет время для духовных и интеллектуальных «блюд». В Саду Нурова проведут ботанический квест на знание уральских растений, а любители порисовать смогут создать на свежем воздухе свои полотна, вдохновлённые красивыми растениями и общей уютной обстановкой.
Наконец, в четыре часа дня начнётся концертная программа. Заявлены выступления новоуральской группы «Грабители банков», невьянского «Восхода» и с пяток местных исполнителей и рок-коллективов. И отдельно напомним, что в этот же день в Саду Нурова планируется сбор вещей для сегодняшней погорелицы — экозащитницы Елены Кольцовой.
На День города, который состоится в воскресенье, 18 августа, в Саду Нурова отметят свой «День города-сада», и начнут с субботника. В воскресный полдень здесь соберутся самые трудолюбивые и заботливые горожане, чтобы прополоть грядки, высадить новые растения, прибраться и покрасить забор. На это уйдёт около двух часов, после чего организаторы обещают накормить участников субботника вкусным обедом.
Следом настанет время для духовных и интеллектуальных «блюд». В Саду Нурова проведут ботанический квест на знание уральских растений, а любители порисовать смогут создать на свежем воздухе свои полотна, вдохновлённые красивыми растениями и общей уютной обстановкой.
Наконец, в четыре часа дня начнётся концертная программа. Заявлены выступления новоуральской группы «Грабители банков», невьянского «Восхода» и с пяток местных исполнителей и рок-коллективов. И отдельно напомним, что в этот же день в Саду Нурова планируется сбор вещей для сегодняшней погорелицы — экозащитницы Елены Кольцовой.
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