Возрастное ограничение 18+

В помощь защитницы уральской природы объявлен сбор вещей и финансовых средств

19.17 Вторник, 13 августа 2024
Фото: Елена Кольцова
В Екатеринбурге оперативно организовали сбор денег и вещей в помощь семье Елены Кольцовой. Напомним, дом защитницы уральской природы сгорел сегодня ночью, 13 августа.

Для восстановления дома нужны финансовые средства и стройматериалы, а для самой семьи нужны одежда и некоторая аппаратура. У Елены Кольцовой двое детей — 13-летняя девочка и 17-летний сын. Одежда и обувь в первую очередь необходимы им. Кроме того нужен компьютер для учёбы. Среди необходимого называется также профнастил, чтобы вокруг погоревшего участка установить временный забор (мера безопасности совершенно не пустая, учитывая, что основная версия возникновения пожара — злоумышленный поджог).

С предложением вещей можно писать в «телегу» @lopanit_v, а деньги переводить на карту Сбербанка 5469 9802 1479 2232, либо по номеру телефона +79086380277. Кроме того, общественное движение «Парки и скверы Екатеринбурга» собирается установить ящик для сбора вещей в народном Саду Нурова во время мероприятий, посвящённых Дню города (то есть, 18 августа).

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Во время пожара в садовом товариществе возле Меги в Екатеринбурге сгорел дом эколога
13 августа 2024
Екатеринбуржцы собирают гуманитарную помощь для жителей Курской области
09 августа 2024
На Авито запустили кампанию #яПомогаю для поддержки жителей пострадавших регионов
10 августа 2024
Екатеринбуржцы активно пофестивалят в поддержку бездомных животных
06 августа 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Платные парковки и повышение стоимости проезда. Замминистра транспорта озвучил условия для успешной реализации транспортной реформы

Общественный транспорт уже вовсю реформируют в Челябинске, а вот Екатеринбург только начинает этот путь – и городу, похоже, есть чему поучиться у соседей
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:17 В День города в Саду Нурова будут субботничать и слушать концерты
20:49 Народная артистка РФ поздравит в Екатеринбурге поклонников Пушкина с юбилеем поэта
19:58 В ближайшую субботу в Ельцин Центр сложнее будет попасть
19:17 В помощь защитницы уральской природы объявлен сбор вещей и финансовых средств
18:46 Один из детсадов Ивделя заплатит за травму маленькой воспитанницы
18:33 Нарушителей правил перевозки пассажиров выявили на Нижнетагильском пруду
17:03 Свердловские добровольцы успели выкупить пожарный автомобиль «Соболь»
17:00 Свердловский предприниматель обвинил супругу в захвате бизнеса, пока он проходил реабилитацию после инсультов
16:47 На Уралмаше могут построить образовательный центр для детей
16:25 В Екатеринбурге на детской площадке на Пехотинцев неизвестный бросил в детей нож
16:15 Свердловские власти заявили о стабильном росте региональной экономики
15:33 По пять лет колонии получили два «сотрудника полиции» за разбойное нападение в Нижнем Тагиле
14:41 Под свердловским посёлком Билимбай подростка искусала собака
14:30 Свердловские спасатели предупреждают об очень сильных дождях 14 августа
14:08 Во время рейда «Такси» ГИБДД Екатеринбурга поймала девять нарушителей
13:33 С апреля на Урал привезли свыше трёх тонн заграничных нектаринов и персиков
13:12 Обругавший мальчика в z-шапке екатеринбуржец не смог добиться пересмотра приговора
12:36 На полтора месяца продлили перекрытие на улице Пушкина в Екатеринбурге
12:17 Учителя музыки из свердловского села Кузино признали виновным в педофилии
11:38 16 августа в Екатеринбурге презентуют путеводитель по Химмашу
11:14 В Свердловской области ищут близнецов, которых отец должен был передать матери
10:34 С начала года в Свердловской области произошло 60 ДТП с участием мотоциклов
10:17 Глава СК заинтересовалась подростками на электросамокате, которые сбили коляску с ребёнком в Екатеринбурге
09:28 Во время пожара в садовом товариществе возле Меги в Екатеринбурге сгорел дом эколога
21:13 Главу Артинской администрации оштрафовали за ненадлежащее содержание дорог
20:57 Обычная нитка едва не погубила екатеринбургского котёнка
Все новости Свердловской области
20:44 МТС представляет бесплатную дебетовую карту с привилегиями экосистемной подписки
17:01 МВД предлагает штрафовать и дисквалифицировать чиновников за недостаточную борьбу с экстремизмом
15:23 Жители нескольких регионов России наблюдали северное сияние
14:36 Экс-сотрудники МВД, обвиняемые в рекордной взятке криптовалютой, оформляли счета на доверенных лиц
18:09 На Аляске переполнилось ледниковое озеро, разрушив дома и затопив улицы
16:12 Учёные сравнили когнитивные способности «сов» и «жаворонков»
14:54 В Сургуте водители автобусов не вышли на работу из-за невыплаты зарплаты
13:55 Российские пользователи сообщают о масштабном сбое в работе YouTube
18:42 Антарктида переживает тепловую аномалию
17:11 За полгода 83 млн российских пользователей хотя бы один раз сталкивались с утечкой персональных данных
16:26 Путин высказался о ситуации в Курской области на совещании с правительством
16:11 СК: по факту нападения на курские населенные пункты возбуждено дело по нескольким статьям УК
14:39 В Лобне произошел взрыв в квартире, есть пострадавший
14:24 СМИ: кофе превращается в предмет роскоши на фоне изменения климата и роста цен
17:46 В Забайкалье ввели режим ЧС регионального характера
16:27 В Туапсе тушат мощный пожар на рынке
16:24 В Дальнереченске из-за прорыва дамбы подтоплены восемь домов
15:29 Тропический шторм «Дебби» затопил побережье Флориды
14:08 В Москве в жилом доме произошел взрыв
13:36 В Бангладеш в ходе беспорядков погибли более ста человек
14:48 В Ревде «Русская община» задержала человека и обвинила в связи с несовершеннолетней
19:21 Меркурий может скрывать под поверхностью слой алмазов толщиной 18 км
19:02 Венеция ограничивает число туристов в группах и запрещает мегафоны
17:54 Совет Федерации одобрил закон о режиме высылки мигрантов
17:20 В информационной системе судов Москвы произошел сбой
18:36 Во Владивостоке в водном комплексе обрушилась кровля
Все новости России и мира
21:17 В День города в Саду Нурова будут субботничать и слушать концерты
20:49 Народная артистка РФ поздравит в Екатеринбурге поклонников Пушкина с юбилеем поэта
19:58 В ближайшую субботу в Ельцин Центр сложнее будет попасть
19:17 В помощь защитницы уральской природы объявлен сбор вещей и финансовых средств
18:46 Один из детсадов Ивделя заплатит за травму маленькой воспитанницы
18:33 Нарушителей правил перевозки пассажиров выявили на Нижнетагильском пруду
17:03 Свердловские добровольцы успели выкупить пожарный автомобиль «Соболь»
17:00 Свердловский предприниматель обвинил супругу в захвате бизнеса, пока он проходил реабилитацию после инсультов
16:47 На Уралмаше могут построить образовательный центр для детей
16:25 В Екатеринбурге на детской площадке на Пехотинцев неизвестный бросил в детей нож
16:15 Свердловские власти заявили о стабильном росте региональной экономики
15:36 Разработка ученых Пермского Политеха ускорит создание цифровых аналогов конструкций
15:33 По пять лет колонии получили два «сотрудника полиции» за разбойное нападение в Нижнем Тагиле
14:41 Под свердловским посёлком Билимбай подростка искусала собака
14:30 Свердловские спасатели предупреждают об очень сильных дождях 14 августа
14:08 Во время рейда «Такси» ГИБДД Екатеринбурга поймала девять нарушителей
13:33 С апреля на Урал привезли свыше трёх тонн заграничных нектаринов и персиков
13:12 Обругавший мальчика в z-шапке екатеринбуржец не смог добиться пересмотра приговора
12:36 На полтора месяца продлили перекрытие на улице Пушкина в Екатеринбурге
12:17 Учителя музыки из свердловского села Кузино признали виновным в педофилии
11:38 16 августа в Екатеринбурге презентуют путеводитель по Химмашу
11:28 В Уинском округе построена новая школа
11:14 В Свердловской области ищут близнецов, которых отец должен был передать матери
10:34 С начала года в Свердловской области произошло 60 ДТП с участием мотоциклов
10:17 Глава СК заинтересовалась подростками на электросамокате, которые сбили коляску с ребёнком в Екатеринбурге
10:16 За бездействие должник получил наказание в виде обязательных работ
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK