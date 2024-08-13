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В помощь защитницы уральской природы объявлен сбор вещей и финансовых средств
Фото: Елена Кольцова
В Екатеринбурге оперативно организовали сбор денег и вещей в помощь семье Елены Кольцовой. Напомним, дом защитницы уральской природы сгорел сегодня ночью, 13 августа.
Для восстановления дома нужны финансовые средства и стройматериалы, а для самой семьи нужны одежда и некоторая аппаратура. У Елены Кольцовой двое детей — 13-летняя девочка и 17-летний сын. Одежда и обувь в первую очередь необходимы им. Кроме того нужен компьютер для учёбы. Среди необходимого называется также профнастил, чтобы вокруг погоревшего участка установить временный забор (мера безопасности совершенно не пустая, учитывая, что основная версия возникновения пожара — злоумышленный поджог).
С предложением вещей можно писать в «телегу» @lopanit_v, а деньги переводить на карту Сбербанка 5469 9802 1479 2232, либо по номеру телефона +79086380277. Кроме того, общественное движение «Парки и скверы Екатеринбурга» собирается установить ящик для сбора вещей в народном Саду Нурова во время мероприятий, посвящённых Дню города (то есть, 18 августа).
Для восстановления дома нужны финансовые средства и стройматериалы, а для самой семьи нужны одежда и некоторая аппаратура. У Елены Кольцовой двое детей — 13-летняя девочка и 17-летний сын. Одежда и обувь в первую очередь необходимы им. Кроме того нужен компьютер для учёбы. Среди необходимого называется также профнастил, чтобы вокруг погоревшего участка установить временный забор (мера безопасности совершенно не пустая, учитывая, что основная версия возникновения пожара — злоумышленный поджог).
С предложением вещей можно писать в «телегу» @lopanit_v, а деньги переводить на карту Сбербанка 5469 9802 1479 2232, либо по номеру телефона +79086380277. Кроме того, общественное движение «Парки и скверы Екатеринбурга» собирается установить ящик для сбора вещей в народном Саду Нурова во время мероприятий, посвящённых Дню города (то есть, 18 августа).
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