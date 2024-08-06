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Во время пожара в садовом товариществе возле Меги в Екатеринбурге сгорел дом эколога
Фото: Елена Кольцова
Сегодня ночью в садовом товариществе возле Меги в Екатеринбурге произошёл крупный пожар, во время которого сгорели два дома. Один из них принадлежал Елене Кольцовой – экологу, экоактивистке, специалисту лесопаркового хозяйства.
В последние она вела активную работу по защите краснокнижных растений и животных, в том числе в районе Московского лесопарка. В этом году Кольцова привлекла внимание к планам по уничтожению фенологической тропы Батманова и засыпке озера Малая Здохня с его краснокнижной флорой, которое может помешать застройщикам реализовывать свои проекты.
Елена Кольцово рассказала, что в доме были её документы, компьютер и наработки по защите Московского лесопарка – всё сгорело. Она считает, что это был поджог.
По данным МЧС, площадь пожара составила 250 квадратных метров. В тушении было задействовано 16 специалистов и 7 единиц техники.
В последние она вела активную работу по защите краснокнижных растений и животных, в том числе в районе Московского лесопарка. В этом году Кольцова привлекла внимание к планам по уничтожению фенологической тропы Батманова и засыпке озера Малая Здохня с его краснокнижной флорой, которое может помешать застройщикам реализовывать свои проекты.
Елена Кольцово рассказала, что в доме были её документы, компьютер и наработки по защите Московского лесопарка – всё сгорело. Она считает, что это был поджог.
По данным МЧС, площадь пожара составила 250 квадратных метров. В тушении было задействовано 16 специалистов и 7 единиц техники.
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