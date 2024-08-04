Миру мур. О добрых новостях этой недели рассказывает кошка Майя, которая живёт в нашей редакции

толще кошки

в клочья

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Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости

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Новый выпуск добрых новостей этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции.«Миру мур, котики. На этой неделе каждый день испытывала когтевидный диссонанс. Когнитивный то есть. Было много и добрых новостей, и злых, но ещё больше таких, в которых не понятно — где зло во имя добра, а где добро всем назло… И словно сама у себя на душе скребешь.Коллеги часто гладили меня и повторяли, что надо успокоиться (как будто это я с круглыми глазами тут бегаю, а не они). Поэтому всё-таки собрала чуток доброты, в первую очередь — для них, чтобы не опускали лапки.На этой неделе был важный праздник — Всемирный день кошек (ключевое —). В марте тоже есть, но я считаю, чем больше таких праздников — темдобрее Люди. Поэтому главные герои сегодняшней рубрики — котики.целая спасательная операция развернулась на мосту через Исеть. Сильно несовершеннолетний пешекот (котёнок) объявился на пешеходной части. Его попытались поймать, чтобы он не выбежал на оживлённую дорогу. Но мелкий запрыгнул на высоченный барельеф! Видимо, от любви к монументальному искусству решил изучить его откуда-то изнутри и спрятался в щель. Пришлось звать на помощь зооспасателя, который отважно забрался на барельеф. Там он заметил краешек хвоста и спас этого любознательного товарища. Его погладили и усадили в переноску (коллеги уточняют — котёнка, но я бы спасателя тоже погладила!).построили самую высокую в мире когтеточку — 12,77 метра. Правда, фактчек моя коллега делать поленились, поэтому этосамая высокая в мире когтеточка. Котструкция состоит из 363 обычных когтеточек и весит 5,5 тонны, для нее понадобилось 53 км джута. Собирали все это хозяйство три недели. У меня были разные мысли: либо это приношение кошачьему богу, чтобы в мире настал миру-мур, либо это кому-то было сильно нечего делать. Котструкцию разобралина 363 когтеточки для продажи. А теперь уже размышляют, как соорудить… самую большую в мире кошачью лежанку.произошла история, в которой почти 30 кошкам пришлось уехать от человека. Ему запретили содержать домашних животных по решению суда! Я сначала была возмущена, но потом узнала подробности. Как утверждают в СМИ, все три десятка квартирантов жили в тесном коридоре, двери в комнаты для них были заперты, их почти не кормили, не лечили и совсем за ними не убирали. Специалисты даже измерили уровень аммиака, и он был выше нормы в девять раз! Это дискредитация кошачьего достоинства со стороны человека, потому что котики — самые чистоплотные в мире существа и с хорошим человеком никогда не допустят такого. Могу предположить, что даже тараканы этого «хозяина» обратятся с коллективным иском в суд с просьбой признать их домашними животными, чтобы тоже иметь законное право там не содержаться.В аэропортукошку спасли от самолета (нет, не так — самолёт спасли от кошки). В любом случае, котоварищ оказался не в то время не в том месте — на взлетно-посадочной полосе. И самолёт по команде диспетчера ушел на второй круг. Конечно, это не круг почёта для кошачьих, но ведь кошки гуляют сами по себе даже в Калининграде и не признают ни границ, ни полос… И вообще, тщательнее выбирайте место, где строить аэропорты.А вот вподсчитали, что больше 50 местных котов уже съездили в путешествия в этом году, в том числе в США, Грузию и Шри-Ланку. Правда, вернулись обратно или нет — неизвестно…Ещё на этой неделе видела. У людей спросили: что вы будете делать, если у вашего партнёра будет аллергия на вашего кота? Вопрос не праздничный (и не праздный, да). Но. Оказалось, что 43% женщин откажутся от партнера, 9% откажутся от кота (!), а 48% оплатят прием у аллерголога. У мужчин статистика другая — 24% откажутся от партнерши, 16% откажутся от кота (!!), а остальные оплатят аллерголога. Много думала. В общем, к мужчинам у меня есть большие вопросы.Это далеко не все добрые новости. Чтобы не обидеть некотиков, я очень быстро расскажу, кого ещё спасали:- Вспасли попугая корелла, который клювом застрял… в колокольчике.- Вспасли каймана, который очень долго мучился в тесном террариуме ресторана. Теперь он в зоопарке, где о нем заботятся ветеринары.- А ещё вспасли тигрёнка и львёнка (ну ладно, это тоже котята). Первого какой-то мужчина посадил в переноску и пришел с ним в магазин. А второго обнаружили у кафе в центре города. Никаких документов у людей на диких котят не было. Детёнышей поместили в Центр реабилитации диких животных.- Всотрудники МурЧС спасли собаку, которая провалилась под землю на дачном участке (надеюсь, не от стыда).- Вспасли крохотного африканского ёжика. Самое крутое, что спасли его собаки из приюта! Ёжик застрял в заборе, а пёсели подняли лай и позвали волонтёров.- Воспасли двух лошадей и пони, которых держали привязанными к гаражам без воды и еды.- А в«сотрудники госкомитета по чрезвычайным ситуациям» (уф) спасли лошадь, упавшую с обрыва в реку! Ее переправили на свободу с помощью надувного плота (теперь я знаю, что лошади вдохновенно не только летают, но и плавают).Надеюсь, вам от моих новостей стало хотя бы чуточку светлее и добрее. Не забывайте, что всё в ваших лапках.Ваша Майя, чау-мяу».