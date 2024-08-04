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На ОТВ вновь осудили выбор женщин в пользу карьеры
Фото: Андрей Гоголев
На ОТВ в программе «Акцент» вновь подняли проблему низкой рождаемости. Заведующая отделением Центра охраны здоровья матери и ребёнка в Екатеринбурге Татьяна Букина связала это с тем, что женщины не думают о материнстве.
Она также выразила мнение, что главная роль женщины – это рождение ребёнка и продолжение рода человеческого.
Ранее гендиректор фонда капремонта Свердловской области, выступая в программе «Акцент», призвал женщин рожать, чтобы решить проблему дефицита электриков.
До него на ОТВ призывал рожать министр экономики и территориального развития области Руслан Садыков. Он выражал мнение о том, что женщина должны сначала родить ребёнка, и только потом заниматься карьерой.
«Сегодня не сформированное материнство у большинства родителей, принижение семейных ценностей в подростковой популяции, позднее вступление в брак. Всё это оказывает влияние на рождение детей, в том числе и на грудное вскармливание. Кормление грудью и материнство – это высоконравственные понятия. И не каждый может дойти до этих понятий. Сегодня насаждается эстетика. Молодёжь и будущие мамы не о материнстве думают, а о чём угодно: о карьере, о выгодном замужестве, фигуру свою корректируют, грудь»,
– сказала Татьяна Букина.
Она также выразила мнение, что главная роль женщины – это рождение ребёнка и продолжение рода человеческого.
Ранее гендиректор фонда капремонта Свердловской области, выступая в программе «Акцент», призвал женщин рожать, чтобы решить проблему дефицита электриков.
До него на ОТВ призывал рожать министр экономики и территориального развития области Руслан Садыков. Он выражал мнение о том, что женщина должны сначала родить ребёнка, и только потом заниматься карьерой.
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