На ОТВ вновь осудили выбор женщин в пользу карьеры

«Сегодня не сформированное материнство у большинства родителей, принижение семейных ценностей в подростковой популяции, позднее вступление в брак. Всё это оказывает влияние на рождение детей, в том числе и на грудное вскармливание. Кормление грудью и материнство – это высоконравственные понятия. И не каждый может дойти до этих понятий. Сегодня насаждается эстетика. Молодёжь и будущие мамы не о материнстве думают, а о чём угодно: о карьере, о выгодном замужестве, фигуру свою корректируют, грудь»,