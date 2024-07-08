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«Женщины должны рожать детей, мужчины должны обеспечивать семью». Свердловский министр высказался о демографии
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловский министр экономики и территориального развития Руслан Садыков высказался о роли женщин в демографической ситуации и рынке труда. Он считает, что женщины должны в первую очередь рожать детей, а уже потом строить карьеру. Об этом он рассказал на международной выставке «Иннопром» телеканалу ОТВ.
Министр отметил, что самая важная ячейка общества — это семья, и женщины должны сосредоточиться на рождении детей, а мужчины — на содержании семьи. Он подчеркнул, что власти активно поддерживают семьи: выделяются земельные участки, развивается медицина, и планируются новые учреждения для охраны материнства и младенчества.
Министр отметил, что самая важная ячейка общества — это семья, и женщины должны сосредоточиться на рождении детей, а мужчины — на содержании семьи. Он подчеркнул, что власти активно поддерживают семьи: выделяются земельные участки, развивается медицина, и планируются новые учреждения для охраны материнства и младенчества.
На сегодняшний день нет исключительно мужских и женских профессий. В нашем регионе широчайший перечень возможностей. Но если мы возвращаемся к демографии, то девушки прежде всего должны думать о гендерной роли, потом уже о профессиональной. Хотя одно другому не мешает. У нас на Союз женщин посмотрите: большое количество многодетных женщин успешно реализуют себя в бизнесе, деловой среде, политике,
— сообщил министр
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