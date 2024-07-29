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Белоярское водохранилище проверили на безопасность судоходства

21.25 Понедельник, 5 августа 2024
Фото: Уральская транспортная прокуратура
Уральская транспортная прокуратура и ГИМС МЧС России по Свердловской области провели проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации маломерных судов на Белоярском водохранилище. При этом был выявлен нарушитель.

Проверка Белоярского водохранилища на предмет безопасного судохождения проходила в выходной день, в субботу, 3 августа. В результате совместного рейда сотрудников Уральской транспортной прокуратуры и работников местного отделения МЧС был найден «капитан» маломерного парусного суда, нарушивший российское законодательство. Согласно установленным правилам, даже для управления такими судёнышками необходимо иметь «водительские права». Данный же гражданин предъявить таковые проверяющим не смог, за что и получил штраф в размере 10 тысяч рублей.

В этом году правоохранительные органы Свердловской области особо сурово бдят за безопасностью на воде. Связано это, в первую очередь, с чередой весьма неприятных инцидентов на водной глади Городского пруда в Екатеринбурге. Эти случаи с несколькими серьёзно пострадавшими людьми, привели к проверкам на водных объектах не только в Екатеринбурге (где возникала угроза полного запрета судоходства на реке Исеть), но и в городах области. Так, в Нижнем Тагиле пару недель назад выявляли нескольких нарушителей при такой же проверке, какая прошла на Белоярском водохранилище.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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