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В Нижнем Тагиле тоже взялись за лодочников
Фото: Уральская транспортная прокуратура
Не только в Екатеринбурге правоохранительные органы обратили внимание на юридических лиц, зарабатывающих увеселительными прогулкам по воде. В Нижнем Тагиле, в свою очередь, представители транспортной прокуратуры затеяли проверки на акватории пруда с поиском нарушений.
Выявлением нарушений в сфере безопасности людей на водных объектах на акватории Нижнетагильского городского пруда занимается Уральская транспортная прокуратура совместно с местным инспекторским отделением Центра ГИМС ГУ МЧС России по СО. Разумеется, «косяки» со стороны лодочников обнаружились практически разом с начала проверок. Так, на одном из маломерных судёнышек проверяющие увидели малолетнего пассажира, на котором, вопреки правилам, не было спасательного жилета. В другом случае было установлено незарегистрированное плавсредство, активно при этом эксплуатирующееся владельцами. Кроме того, были обнаружены различные нарушения по содержанию баз для стоянки маломерных судов
По результатам проверки один судоводитель привлечён к административной ответственности по части 3 статьи 11.8 КоАП РФ («управление судном, не зарегистрированным в установленном порядке») и подготовлено два проекта представлений об устранении нарушений закона. Одно должностное лицо приглашено в прокуратуру для возбуждения дела об административном правонарушении по статье 11.12 КоАП РФ («нарушение правил пользования базами для стоянок маломерных судов»), — сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Напомним, в Екатеринбурге строгим проверкам лодочники подверглись после череды инцидентов на акватории Городского пруда, в результате которых трое отдыхающих получили травмы, в том числе — серьёзные. В итоге индивидуальному предпринимателю запретили парковать судёнышки на реке Исеть. В Нижнем Тагиле пока обошлось без запретов.
Выявлением нарушений в сфере безопасности людей на водных объектах на акватории Нижнетагильского городского пруда занимается Уральская транспортная прокуратура совместно с местным инспекторским отделением Центра ГИМС ГУ МЧС России по СО. Разумеется, «косяки» со стороны лодочников обнаружились практически разом с начала проверок. Так, на одном из маломерных судёнышек проверяющие увидели малолетнего пассажира, на котором, вопреки правилам, не было спасательного жилета. В другом случае было установлено незарегистрированное плавсредство, активно при этом эксплуатирующееся владельцами. Кроме того, были обнаружены различные нарушения по содержанию баз для стоянки маломерных судов
По результатам проверки один судоводитель привлечён к административной ответственности по части 3 статьи 11.8 КоАП РФ («управление судном, не зарегистрированным в установленном порядке») и подготовлено два проекта представлений об устранении нарушений закона. Одно должностное лицо приглашено в прокуратуру для возбуждения дела об административном правонарушении по статье 11.12 КоАП РФ («нарушение правил пользования базами для стоянок маломерных судов»), — сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Напомним, в Екатеринбурге строгим проверкам лодочники подверглись после череды инцидентов на акватории Городского пруда, в результате которых трое отдыхающих получили травмы, в том числе — серьёзные. В итоге индивидуальному предпринимателю запретили парковать судёнышки на реке Исеть. В Нижнем Тагиле пока обошлось без запретов.
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