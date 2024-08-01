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Уже завтра откроется обновлённая развязка «Бухара-Урал»
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
С опережением графика справилось с задачей обновить транспортную развязку «Бухара-Урал» акционерное общество «Трест Уралтрансспецстрой». Изначально сообщалось, что на работы уйдёт всё лето, соответственно, закрыть развязку собирались с 1 июня по 31 августа. Но сегодня стало известно, что по значимому дорожному объекту движение возобновится уже завтра, 6 августа.
Об открытии движения по транспортной развязке «Бухара-Урал», пролегающей над дублёром Сибирского тракта, сообщила пресс-служба администрации города Екатеринбурга. Согласно опубликованной информации, на объекте заменены деформационные швы, отремонтированы гидроизоляционный и защитный слои, асфальтобетонное покрытие проезжей части, включая съезды и заезды на путепровод. Также выполнены работы по замене ограждений.
Ради проведения вышеперечисленных работ пришлось не только перекрывать движение по транспортной развязке, но и менять маршруты у некоторых видов общественного транспорта. Так, автобус №71, развозящий пассажиров между Екатеринбургом и посёлком Исток, два летних месяца следовал не вполне привычным курсом.
Между прочим, название транспортной развязки «Бухара-Урал» напоминает о первой ветке газопровода, снабдившей уральскую столицу (тогда ещё называвшуюся Свердловском) новым видом топлива. С газопровода, протянувшегося от Бухары до Урала, началась газофикация всей области и история компании «Уралтрансгаз».
Об открытии движения по транспортной развязке «Бухара-Урал», пролегающей над дублёром Сибирского тракта, сообщила пресс-служба администрации города Екатеринбурга. Согласно опубликованной информации, на объекте заменены деформационные швы, отремонтированы гидроизоляционный и защитный слои, асфальтобетонное покрытие проезжей части, включая съезды и заезды на путепровод. Также выполнены работы по замене ограждений.
Ради проведения вышеперечисленных работ пришлось не только перекрывать движение по транспортной развязке, но и менять маршруты у некоторых видов общественного транспорта. Так, автобус №71, развозящий пассажиров между Екатеринбургом и посёлком Исток, два летних месяца следовал не вполне привычным курсом.
Между прочим, название транспортной развязки «Бухара-Урал» напоминает о первой ветке газопровода, снабдившей уральскую столицу (тогда ещё называвшуюся Свердловском) новым видом топлива. С газопровода, протянувшегося от Бухары до Урала, началась газофикация всей области и история компании «Уралтрансгаз».
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