Ремонт развязки «Бухара — Урал» заставит автобус изменить маршрут

Как сообщает официальный портал Екатеринбург.РФ, с 1 июня общественный транспорт станет ездить до «Трактовой», после чего возвращаться по улицам Трактовой и Реактивной к Тюменскому тракту. В районе остановки «Поворот на Исток» автобусы будут выезжать на дублер Сибирского тракта, а затем продолжать движение по привычному маршруту.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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