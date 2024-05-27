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Ремонт развязки «Бухара — Урал» заставит автобус изменить маршрут
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
С 1 июня изменится маршрут автобуса №71, который ходит между улицей Восточной в Екатеринбурге и посёлком Исток. Изменения связаны с дорожным ремонтом.
О начинающемся ремонте транспортной развязки «Бухара-Урал» над дублером Сибирского тракта «ВВ» уже писали. Планируется, что работы на данном участке продлятся всё лето. Соответственно, и изменения в маршруте екатеринбургского автобуса №71 вносятся до 31 августа.
Напомним, дорожными работами на развязке «Бухара — Урал» занимается акционерное общество «Трест Уралтрансспецстрой».
О начинающемся ремонте транспортной развязки «Бухара-Урал» над дублером Сибирского тракта «ВВ» уже писали. Планируется, что работы на данном участке продлятся всё лето. Соответственно, и изменения в маршруте екатеринбургского автобуса №71 вносятся до 31 августа.
Как сообщает официальный портал Екатеринбург.РФ, с 1 июня общественный транспорт станет ездить до «Трактовой», после чего возвращаться по улицам Трактовой и Реактивной к Тюменскому тракту. В районе остановки «Поворот на Исток» автобусы будут выезжать на дублер Сибирского тракта, а затем продолжать движение по привычному маршруту.
Напомним, дорожными работами на развязке «Бухара — Урал» занимается акционерное общество «Трест Уралтрансспецстрой».
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