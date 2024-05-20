На всё лето закроют движение по развязке «Бухара-Урал» в Екатеринбурге





– передали в городской администрации. «Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, а после завершения работ обязуются восстановить элементы благоустройства»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге на всё лето закроют движение по транспортной развязке «Бухара-Урал» над дублером Сибирского тракта. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе мэрии.Это необходимо для ремонта путепровода, который будет проводиться специалистами АО «Трест Уралтрансспецстрой» с 1 июня по 31 августа.