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Курильщиком-осквернителем из Ревды занялись в СК
Фото: Владислав Постников
Судя по всему, мужчину, который решил прикурить от Вечного огня в Ревде, нашли. По данным СК, им оказался местный житель 1979 года рождения.
Сообщается, что необдуманный поступок, курильщик-осквернитель совершил в состоянии опьянения. Теперь его действия проверяют на уголовную статью о реабилитации нацизма (354.1 УК РФ). Инцидентом также заинтересовался глава следственного комитета Александр Бастрыкин. Он попросил у исполняющего обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Константина Мирошниченко доклад о ходе проверки.
По статье 354.1 УК РФ мужчине может грозить ощутимый штраф в размере до трёх миллионов рублей либо принудительные работы на срок до трёх лет.
Сообщается, что необдуманный поступок, курильщик-осквернитель совершил в состоянии опьянения. Теперь его действия проверяют на уголовную статью о реабилитации нацизма (354.1 УК РФ). Инцидентом также заинтересовался глава следственного комитета Александр Бастрыкин. Он попросил у исполняющего обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Константина Мирошниченко доклад о ходе проверки.
По статье 354.1 УК РФ мужчине может грозить ощутимый штраф в размере до трёх миллионов рублей либо принудительные работы на срок до трёх лет.
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