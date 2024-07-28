Курильщика-осквернителя разыскивают в Ревде

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Развитие соцсетей и широкое распространение техники фото- видео-фиксации привели к тому, что малейший непродуманный поступок, совершённый в публичном месте, может стать объектом общественного порицания, а то и уголовного дела. Об этом предстоит узнать мужчине,который в Ревде решил прикурить от Вечного огня.Момент использования Вечного огня в ревдинском Парке Победы попал в камеру мобильного телефона случайного прохожего оттуда перекочевал в соцсети, а там — и в СМИ. И вот уже непредусмотрительного курильщика разыскивают с целью примерно наказать за осквернение символа воинской славы.Ничего смешного или хотя бы забавного в этом казусном, по сути, эпизоде нет. Поиск «осквернителя» контролирует прокуратура города Ревда. А с учётом похожих дел, мужику может грозить ощутимое наказание. За последние несколько лет под штрафы и административные аресты попадали жители Волгограда, Ярославля, ленинградского города Кириши и других населённых пунктов. В некоторых случаях людей привлекали к ответственности за то, что жарили на Вечном огне сосиски, сжигали венки или даже бросали в пламя шелуху от семечек.