Миру мур. Кошка Майя рассказывает о добрых новостях этой недели

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Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости

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Новый выпуск добрых новостей от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции.«Миру мур, котики. Что-то я не этой неделе вся такая противоречивая, что хочется порычать. Собрала для вас не только самые добрые новости, но и парочку возмуртительных. Это всё мяугнитные бури, не иначе.Сплю я как-то на ноутбуке, коллеги убаюкивающе клавишами постукивают. И вдруг слышу от любимой моей которреспондентки (и весь этаж тоже слышит): «Да ладно?! На грузовике? Всю область проехал? Нужен фактчек и в Майюшкину колонку!» Я зевнула, потянулась, фактчек делегировала и пошла смотреть видео. Ну, положим, не всю область, а много-много километров, но, действительно —один котоварищ случайно проехал по загородной трассе на крыше грузовика. Представляете, гулял себе хвостатый спокойно по карнизу своего дома и решил найти приключений на свой хвост — спрыгнул на крышу грузовика, который внизу товары разгружал. И уехал вместе с грузовиком! Кота на крыше машины заметили только на трассе, когда он, кажется, уже накатался. К счастью, котострофы удалось избежать — водителю грузовика другие автомобилисты подали сигнал, чтобы срочно тормозил. В итоге водитель отвёз этого напуганного безбилетника в город, к хозяйке, которая уже везде его искала. В общем, путешественника зовут Барсик, породы бенгал, ему только девять месяцев (мозгу, очевидно, ещё предстоит развиваться). Цел и невредим. Оказалось, что на крыше грузовика его заметили проводники поезда Новокузнецк – Анапа, которые ехали в машине на работу. Держу пари, что в следующий раз Барсик отправится в путешествие поездом.Ещё одно дорожно-транспортное приключение с участием кота произошло. И вот здесь нет предела моему возмурщению! Первые полосы пестрели заголовками: «Кот виноват?», «Устроивший ДТП кот скрылся с места происшествия!», «Кот-нарушитель дал на лапу инспектору!» (ладно, последний я придумала). А дело, судя по видео в соцсетях, было так. Кот пошёл через дорогу по регулируемому пешеходному переходу (!). По крайней мере, так он начал путь, но испугался машины. Водитель заметил пешекота не сразу и резко затормозил прямо на зебре! И в машину сзади не так, чтобы прям сильно (как мне показалось) врезался мотоциклист. Он тут же встал, вокруг суета, а кот в стрессе, естессно, убежал. Есть предположение, что кое-кто из двуногих не соблюдал скоростной режим и дистанцию, но всех собак повесили на кого? Правильно, на кота.И раз моя рубрика про добро, вот пара аргументов в защиту котоварища, которого обвиняют без суда и следствия:- во-первых, он законопослушный гражданин;- во-вторых, усы, лапы и хвост - вот его документы, а водительские права дают всяким другим;- в-третьих, в городе с названием Мур-р-манск к котам следует быть повнимательнее! Вот.сотрудники МурЧС спасли детёныша кисули, ой, косули. Малыш провалился в открытый коллектор. Его жалобный писк услышали местные жители и вызвали спасателей (я таких называю настоящими котанами, помните?). Они спустились по веревке на 5-метровую глубину, поймали испуганного малыша кинологической петлёй и подняли на поверхность. Детеныш тут же умчался на свободу, где его наверняка ждала взволнованная мамочка.полицейскую собаку, немецкую овчарку по имени Калина, которая служила в МяуВД больше семи лет и совершила больше пяти тысяч выездов (!), с почётом проводили на пенсию. Я сначала подумала, что это грустная новость. Но оказалось, что человек-напарница Калины, капитан полиции, взяла собаку к себе домой. И «пенсионерка» вовсе не думает считать ворон на заслуженном отдыхе, а обучает служебному мастерству молодую овчарку Бонни, которая пришла на смену и только-только начала службу в МяуВД.— целых две пернатых новости. В наш зоопарк передали птенца розового фламинго, который прошлой осенью стал звездой интернета. Его, отбившегося от стаи и замерзающего, тогда нашли в ХМАО (птичка явно рейсом ошиблась). Неравнодушные жители приютили его и одели… в штаны. Чтобы согреть птичьи длинные ноги. Отличные, кстати, штаны! Он и прославился как «фламинго в штанах» (как облако в штанах, причем розовое, Майяковский бы оценил!).И вот теперь фламинго прилетел (не сам — самолётом) в Екотеринбург под присмотром специалистов. Говорят, у нас ему будет теплее. Но я бы на его месте от штанишек бы не отказывалась.А ещё внеравнодушные жители спасли сову. Её, беспомощную, нашли в лесу. Оказалось, что у совы было сильно повреждено крыло. Ее отнесли в клинику, и там ей помогли врачи, но летать, к сожалению, сова уже не сможет, поэтому отпускать в родной лес ее, конечно, не стали. После лечения совушку приютили у себя Люди, которые и принесли ее из леса. Кстати, этот вид сов называется сплюшка. Надо сказать этим Людям, что всем в мире сплюшкам, включая меня, требуется пушистая лежанка (у меня в редакции такая есть).Ирландские учёные выяснили, что люди, которые очень любят своих питомцев и очень привязаны к ним, — по характеру усердны, осторожны, очень ответственны, надежны и организованы (с последним бы поспорила). Но с другой стороны, эти же люди отличаются «эмоциональной нестабильностью» (о, да), «тревожностью» (в точку) и «капризностью» (узнаю коллег). Словом, невротики. А если все котики — невротики, то что остаётся их людям?И напоследок — курьёз с философским акцентом.большая (огромная!) черепаха всем своим видом дала понять вечно спешащим человекам, что торопиться никуда не стоит. Черепах по кличке Соломон каким-то образом выбрался из дома погулять. Он неспешно погулял до железнодорожных путей и там также не спеша решил держать путь вдоль рельс, любуясь окрестностями. Черепаху заметил машинист и успел остановить поезд. Диспетчеру срочно доложили о ЧП (Черепашьем Променаде). Соломона осторожно погрузили в поезд и с ветерком подвезли до ближайшей станции (вот бы кемеровского Барсика ему в компанию), оттуда — в ветклинику, куда через пару часов приехал потерявший Соломона хозяин. Интересно, что всё это время движение поездов было парализовано, и как минимум пять из них отстали от графика.Соломон во время прогулки, к счастью, не пострадал. Он показал всем вокруг, что в жизни есть простые радости и что стоит ценить каждый миллиметр этой дороги.(Щас заплачу). Ваша Майя, чау-мяу».