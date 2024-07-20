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Миру мур. Кошка Майя рассказывает о добрых новостях этой недели

16.25 Воскресенье, 28 июля 2024
Фото: Вечерние ведомости
Новый выпуск добрых новостей от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции.

«Миру мур, котики. Что-то я не этой неделе вся такая противоречивая, что хочется порычать. Собрала для вас не только самые добрые новости, но и парочку возмуртительных. Это всё мяугнитные бури, не иначе.

Сплю я как-то на ноутбуке, коллеги убаюкивающе клавишами постукивают. И вдруг слышу от любимой моей которреспондентки (и весь этаж тоже слышит): «Да ладно?! На грузовике? Всю область проехал? Нужен фактчек и в Майюшкину колонку!» Я зевнула, потянулась, фактчек делегировала и пошла смотреть видео. Ну, положим, не всю область, а много-много километров, но, действительно — в Кемеровской области один котоварищ случайно проехал по загородной трассе на крыше грузовика. Представляете, гулял себе хвостатый спокойно по карнизу своего дома и решил найти приключений на свой хвост — спрыгнул на крышу грузовика, который внизу товары разгружал. И уехал вместе с грузовиком! Кота на крыше машины заметили только на трассе, когда он, кажется, уже накатался. К счастью, котострофы удалось избежать — водителю грузовика другие автомобилисты подали сигнал, чтобы срочно тормозил. В итоге водитель отвёз этого напуганного безбилетника в город, к хозяйке, которая уже везде его искала. В общем, путешественника зовут Барсик, породы бенгал, ему только девять месяцев (мозгу, очевидно, ещё предстоит развиваться). Цел и невредим. Оказалось, что на крыше грузовика его заметили проводники поезда Новокузнецк – Анапа, которые ехали в машине на работу. Держу пари, что в следующий раз Барсик отправится в путешествие поездом.

Ещё одно дорожно-транспортное приключение с участием кота произошло в Мурманске. И вот здесь нет предела моему возмурщению! Первые полосы пестрели заголовками: «Кот виноват?», «Устроивший ДТП кот скрылся с места происшествия!», «Кот-нарушитель дал на лапу инспектору!» (ладно, последний я придумала). А дело, судя по видео в соцсетях, было так. Кот пошёл через дорогу по регулируемому пешеходному переходу (!). По крайней мере, так он начал путь, но испугался машины. Водитель заметил пешекота не сразу и резко затормозил прямо на зебре! И в машину сзади не так, чтобы прям сильно (как мне показалось) врезался мотоциклист. Он тут же встал, вокруг суета, а кот в стрессе, естессно, убежал. Есть предположение, что кое-кто из двуногих не соблюдал скоростной режим и дистанцию, но всех собак повесили на кого? Правильно, на кота.

И раз моя рубрика про добро, вот пара аргументов в защиту котоварища, которого обвиняют без суда и следствия:

- во-первых, он законопослушный гражданин;
- во-вторых, усы, лапы и хвост - вот его документы, а водительские права дают всяким другим;
- в-третьих, в городе с названием Мур-р-манск к котам следует быть повнимательнее! Вот.

В Калининграде сотрудники МурЧС спасли детёныша кисули, ой, косули. Малыш провалился в открытый коллектор. Его жалобный писк услышали местные жители и вызвали спасателей (я таких называю настоящими котанами, помните?). Они спустились по веревке на 5-метровую глубину, поймали испуганного малыша кинологической петлёй и подняли на поверхность. Детеныш тут же умчался на свободу, где его наверняка ждала взволнованная мамочка.

А в Новороссийске полицейскую собаку, немецкую овчарку по имени Калина, которая служила в МяуВД больше семи лет и совершила больше пяти тысяч выездов (!), с почётом проводили на пенсию. Я сначала подумала, что это грустная новость. Но оказалось, что человек-напарница Калины, капитан полиции, взяла собаку к себе домой. И «пенсионерка» вовсе не думает считать ворон на заслуженном отдыхе, а обучает служебному мастерству молодую овчарку Бонни, которая пришла на смену и только-только начала службу в МяуВД.

Из родного Екотеринбурга — целых две пернатых новости. В наш зоопарк передали птенца розового фламинго, который прошлой осенью стал звездой интернета. Его, отбившегося от стаи и замерзающего, тогда нашли в ХМАО (птичка явно рейсом ошиблась). Неравнодушные жители приютили его и одели… в штаны. Чтобы согреть птичьи длинные ноги. Отличные, кстати, штаны! Он и прославился как «фламинго в штанах» (как облако в штанах, причем розовое, Майяковский бы оценил!).

И вот теперь фламинго прилетел (не сам — самолётом) в Екотеринбург под присмотром специалистов. Говорят, у нас ему будет теплее. Но я бы на его месте от штанишек бы не отказывалась.

А ещё в Екотеринбурге неравнодушные жители спасли сову. Её, беспомощную, нашли в лесу. Оказалось, что у совы было сильно повреждено крыло. Ее отнесли в клинику, и там ей помогли врачи, но летать, к сожалению, сова уже не сможет, поэтому отпускать в родной лес ее, конечно, не стали. После лечения совушку приютили у себя Люди, которые и принесли ее из леса. Кстати, этот вид сов называется сплюшка. Надо сказать этим Людям, что всем в мире сплюшкам, включая меня, требуется пушистая лежанка (у меня в редакции такая есть).

Наука и мур. Ирландские учёные выяснили, что люди, которые очень любят своих питомцев и очень привязаны к ним, — по характеру усердны, осторожны, очень ответственны, надежны и организованы (с последним бы поспорила). Но с другой стороны, эти же люди отличаются «эмоциональной нестабильностью» (о, да), «тревожностью» (в точку) и «капризностью» (узнаю коллег). Словом, невротики. А если все котики — невротики, то что остаётся их людям?

И напоследок — курьёз с философским акцентом. В Великобритании большая (огромная!) черепаха всем своим видом дала понять вечно спешащим человекам, что торопиться никуда не стоит. Черепах по кличке Соломон каким-то образом выбрался из дома погулять. Он неспешно погулял до железнодорожных путей и там также не спеша решил держать путь вдоль рельс, любуясь окрестностями. Черепаху заметил машинист и успел остановить поезд. Диспетчеру срочно доложили о ЧП (Черепашьем Променаде). Соломона осторожно погрузили в поезд и с ветерком подвезли до ближайшей станции (вот бы кемеровского Барсика ему в компанию), оттуда — в ветклинику, куда через пару часов приехал потерявший Соломона хозяин. Интересно, что всё это время движение поездов было парализовано, и как минимум пять из них отстали от графика.

Соломон во время прогулки, к счастью, не пострадал. Он показал всем вокруг, что в жизни есть простые радости и что стоит ценить каждый миллиметр этой дороги.

(Щас заплачу). Ваша Майя, чау-мяу».

Задонатить на корм мне или моим кожаным можно по этим реквизитам:

переводом на карту Тинькофф 2200 7010 9387 2536;
— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);
— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).


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Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости


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15:35 Прокуратура выясняет обстоятельства отравления газом рабочих на стройке в Екатеринбурге
15:20 Химический ожог на день рождения получили дети в Нижнем Тагиле
14:56 Жителям Екатеринбурга предлагают кедры для бесплатного озеленения
14:27 Под Каменском-Уральсктм утонула 14-летняя девочка
13:50 В двухэтажном жилом доме в Верхней Салде обрушился потолок
13:00 В Екатеринбурге спасают пятерых рабочих, надышавшихся выхлопными газами
12:08 В Ревде мужчина в камуфляже попытался поджечь семейное кафе
11:46 Двух подростков сбил водитель Skoda на Шефской в Екатеринбурге
11:30 В Нижнем Тагиле из-за поспешившего на дороге водителя-отца в ДТП пострадала трёхлетняя девочка
10:48 Глава СК потребовал доклад по результатам расследования исчезновения 28-летнего уральца
16:53 Два человека погибли в ДТП на Серовском тракте
15:57 Спасатели предупреждают об очень сильных дождях и ливнях в Свердловской области
15:46 В Среднеуральске установили памятник начальнику СуГРЭССтроя Алексею Котомину
15:22 Многодетная мама детей с непереносимостью белка из Арамили попросила Путина о помощи
14:36 Водителей предупреждают о подтоплении Пермского тракта из-за дождей в Свердловской области
14:09 Екатеринбуржцы стали чаще обращаться за услугами по благоустройству водоёмов
13:13 Сотрудник Института экономики УрО РАН стал жертвой телефонных мошенников
12:30 В Североуральске будут судить мужчину, хранившего дома более пяти килограмм наркотиков
11:21 СК присоединился к проверке лагеря «Звёздный» в Горноуральском округе
10:07 Свердловских водителей предостерегают от поездок в Челябинскую область
21:08 Екатеринбургский зоопарк проводит конкурс к своему юбилею
20:19 На загородной дороге под Ревдой в ДТП погиб подросток
19:54 В Лесном автопредприятие выплатит полмиллиона рублей травмированному слесарю
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