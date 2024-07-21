Устроившим забастовку курьерам Ozon в Екатеринбурге обещали дополнительные выплаты

– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе компании.

«Сегодня утром руководство логистики Ozon провело встречу с группой курьеров Екатеринбурга и Свердловской области. На ней совместно договорились о дополнительных выплатах на время нормализации сроков отгрузки, а также о создании прямых каналов коммуникации курьеров региона с руководством доставки компании»,