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Устроившим забастовку курьерам Ozon в Екатеринбурге обещали дополнительные выплаты
Фото: Вечерние ведомости
Руководство Ozon пошло навстречу курьерам из Екатеринбурга и Свердловской области, которые устроили забастовку, и пообещало дополнительные выплаты. Также теперь у работников должен будет появиться прямой канал для связи с начальством.
Там также уточнили, что по вопросам условий труда к руководству обратилась небольшая часть курьеров. Остальные продолжали работать.
Как объяснили представили компании, из-за того, что на складах не хватает персонала, операции идут медленнее обычного. Вследствие курьеры начинают и заканчивают разводить заказы позже обычного. Сейчас руководство Ozon ищет людей, чтобы вернуться к прежнему режиму работы.
«Сегодня утром руководство логистики Ozon провело встречу с группой курьеров Екатеринбурга и Свердловской области. На ней совместно договорились о дополнительных выплатах на время нормализации сроков отгрузки, а также о создании прямых каналов коммуникации курьеров региона с руководством доставки компании»,
– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе компании.
Там также уточнили, что по вопросам условий труда к руководству обратилась небольшая часть курьеров. Остальные продолжали работать.
Как объяснили представили компании, из-за того, что на складах не хватает персонала, операции идут медленнее обычного. Вследствие курьеры начинают и заканчивают разводить заказы позже обычного. Сейчас руководство Ozon ищет людей, чтобы вернуться к прежнему режиму работы.
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