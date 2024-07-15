СМИ: курьеры Ozon устроили забастовку в Екатеринбурге





– пишет Е1, ссылаясь на неназванного курьера



Задерживают оплату за дополнительную работу, некоторым курьерам вовсе не пришла оплата. Оплата крупногабаритных товаров по 2 рубля за штуку, вес которой может превышать 30 кг,





– заявили порталу в компании Озон Действительно, часть курьеров области высказала недовольство сложившейся ситуацией по срокам погрузки товаров. Мы уже решаем эту проблему, увеличиваем число работников складов. При этом информация о том, что компания задерживает платежи, не соответствует действительности. Оплата соответствует объему доставленных товаров, то есть с увеличением числа доставок она растет. Тем не менее, маркетплейс разберет запрос от части партнеров по доставке, проведет с ними встречу с привлечением руководства логистики, чтобы обсудить возможные улучшения,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге курьеры Ozon массово отказались выходить на маршруты, протестуя против условий труда и задержек выплат. Об этом сообщает издание E1.RU, ссылаясь на самих курьеров.В СМИ сообщается, что недовольные сотрудники отказались выходить в рейс, заявляя о плохих условиях работы и задержках выплат.Порта Е1 пишет, что курьеры жалуются на позднее начало погрузки товаров — с 10 до 11 утра – это заставляет их работать до полуночи и позже.