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В столице Урала отменили особый противопожарный режим
Фото: Владислав Постников
Вслед за свердловским правительством власти Екатеринбурга отменили особый противопожарный режим на территории города. Соответствующее постановление приняли сегодня утром.
Документ опубликовали на городском портале. Поводом стала «стабилизация пожарной обстановки» и, вероятно, нагрянувшее с дождями похолодание.
Напомним, что особый противопожарный режим в уральской столице действовал с 12 апреля, как и в области.
Документ опубликовали на городском портале. Поводом стала «стабилизация пожарной обстановки» и, вероятно, нагрянувшее с дождями похолодание.
Напомним, что особый противопожарный режим в уральской столице действовал с 12 апреля, как и в области.
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