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Прохладная и дождливая погода ожидается в Свердловской области
Фото: Ольга Кольтенберг
Начало недели в Свердловской области обещает быть прохладным: днём не выше 21°C. Вместе с тем синоптики прогнозируют дожди и грозы и предупреждают о сильном ветре.
Сегодня, 22 июля, в Свердловской области на севере переменная облачность, на юге облачно, дожди, местами сильные, и грозы. Днём +15…+20°C. Ветер 5-10 м/сек, порывы до 13 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Днём +15…+17°C. Ветер 5-10 м/сек.
Во вторник, 23 июля, в регионе облачно с прояснениями, дожди и грозы. Ночью +8…+13°C, на крайнем севере до +5°C. Днём +16…+21°C. Ветер 6-11 м/сек, порывы до 15 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +11…+13°C, днём +19…+21°C. Ветер 6-11 м/сек.
В среду, 24 июля, в области облачно с прояснениями, дожди и грозы. Ночью +8…+13°C, днём +15…+20°C. Ветер 5-10 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днём небольшой дождь. Ночью +11…+13°C, днём +18…+20°C. Ветер 5-10 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 22 июля, в Свердловской области на севере переменная облачность, на юге облачно, дожди, местами сильные, и грозы. Днём +15…+20°C. Ветер 5-10 м/сек, порывы до 13 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Днём +15…+17°C. Ветер 5-10 м/сек.
Во вторник, 23 июля, в регионе облачно с прояснениями, дожди и грозы. Ночью +8…+13°C, на крайнем севере до +5°C. Днём +16…+21°C. Ветер 6-11 м/сек, порывы до 15 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +11…+13°C, днём +19…+21°C. Ветер 6-11 м/сек.
В среду, 24 июля, в области облачно с прояснениями, дожди и грозы. Ночью +8…+13°C, днём +15…+20°C. Ветер 5-10 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днём небольшой дождь. Ночью +11…+13°C, днём +18…+20°C. Ветер 5-10 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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