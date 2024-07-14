Возрастное ограничение 18+
Свердловские власти отменили особый противопожарный режим
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня, 18 июля, на заседании правительства Свердловской области приняли постановление об отмене особого противопожарного режима. Он действовал в регионе с 12 апреля.
Это означает, что свердловчанам вновь можно ходить в лес и готовить шашлыки на природе.
Как сообщили в департаменте информационной политики региона, отмена режима стала возможна благодаря тому, что ситуация с пожарами стабилизировалась. Также такому решению поспособствовали благоприятные прогнозы синоптиков.
Это означает, что свердловчанам вновь можно ходить в лес и готовить шашлыки на природе.
Как сообщили в департаменте информационной политики региона, отмена режима стала возможна благодаря тому, что ситуация с пожарами стабилизировалась. Также такому решению поспособствовали благоприятные прогнозы синоптиков.
«Однако, в период пожароопасного сезона муниципальные образования вправе самостоятельно принять решение о продлении противопожарного режима в зависимости от складывающейся обстановки на их территории. Жителям Свердловской области разрешено посещение лесов и разведение огня, но только в том случае, если в муниципалитете не введены локальные ограничения»,
– уточнили в областном ДИПе.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Жара до 28°C ожидается в Свердловской области
15 июля 2024
15 июля 2024