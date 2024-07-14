Свердловские власти отменили особый противопожарный режим





– уточнили в областном ДИПе. «Однако, в период пожароопасного сезона муниципальные образования вправе самостоятельно принять решение о продлении противопожарного режима в зависимости от складывающейся обстановки на их территории. Жителям Свердловской области разрешено посещение лесов и разведение огня, но только в том случае, если в муниципалитете не введены локальные ограничения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня, 18 июля, на заседании правительства Свердловской области приняли постановление об отмене особого противопожарного режима. Он действовал в регионе с 12 апреля.Это означает, что свердловчанам вновь можно ходить в лес и готовить шашлыки на природе.Как сообщили в департаменте информационной политики региона, отмена режима стала возможна благодаря тому, что ситуация с пожарами стабилизировалась. Также такому решению поспособствовали благоприятные прогнозы синоптиков.