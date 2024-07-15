Возрастное ограничение 18+
На Эльмаше готовится к сносу многострадальная двухэтажка
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня, 18 июля, на улице Баумана в Орджоникидзевском административном районе Екатеринбурга началось возведение строительного забора вокруг многократно горевшего заброшенного здания. Строение готовят к сносу, а само место — к последующей застройке.
В лучшие времена это двухэтажное строение было местом обучения молодёжи различным техническим профессиям. Но в новое тысячелетие домик «вкатился» увядающим. Помещения его начали сдавать коммерческим структурам, а после они и вовсе опустели. Заброшенное здание ветшало, разрушалось, а в какой-то момент вспыхнуло пожарами, причём весьма крупными. Один из первых таких пожаров произошёл в ночь на 15 мая 2022 года и был далеко не последним. В какой-то момент эти масштабные пожары перестали привлекать даже прессу. Здание же продолжало стоять заброшенным и совершенно доступным для бомжей, бродячих животных и любопытных детей. Доступ к нему никто не позаботился перекрыть, даже когда начали падать перекрытия, создавая смертельную опасность. Теперь, с появлением забора, понятно, что многострадальная двухэтажка, точнее — её руины — доживает последние дни.
К слову, в том же квартале, всего в паре сотен метров от бывшего техникума, стоит другая, схожая по строению двухэтажка, которая тоже многократно горела. Половина дома по адресу Шефская, 15 опустела после первого же пожара. Она стоит без отопления, электричества и даже без окон в то время, как вторая половина до сих пор заселена жильцами. По словам обитателей этого странного, полуживого строения, их до сих пор не расселяют, хотя здание давно признано аварийным, а против чиновников, бросивших в таких условиях людей, даже возбуждено уголовное дело.
В лучшие времена это двухэтажное строение было местом обучения молодёжи различным техническим профессиям. Но в новое тысячелетие домик «вкатился» увядающим. Помещения его начали сдавать коммерческим структурам, а после они и вовсе опустели. Заброшенное здание ветшало, разрушалось, а в какой-то момент вспыхнуло пожарами, причём весьма крупными. Один из первых таких пожаров произошёл в ночь на 15 мая 2022 года и был далеко не последним. В какой-то момент эти масштабные пожары перестали привлекать даже прессу. Здание же продолжало стоять заброшенным и совершенно доступным для бомжей, бродячих животных и любопытных детей. Доступ к нему никто не позаботился перекрыть, даже когда начали падать перекрытия, создавая смертельную опасность. Теперь, с появлением забора, понятно, что многострадальная двухэтажка, точнее — её руины — доживает последние дни.
К слову, в том же квартале, всего в паре сотен метров от бывшего техникума, стоит другая, схожая по строению двухэтажка, которая тоже многократно горела. Половина дома по адресу Шефская, 15 опустела после первого же пожара. Она стоит без отопления, электричества и даже без окон в то время, как вторая половина до сих пор заселена жильцами. По словам обитателей этого странного, полуживого строения, их до сих пор не расселяют, хотя здание давно признано аварийным, а против чиновников, бросивших в таких условиях людей, даже возбуждено уголовное дело.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию