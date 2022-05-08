В Екатеринбурге в заброшенном здании на Баумана случился пожар
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Этой ночью в Екатеринбурге на Эльмаше в неэксплуатируемом 2-этажном здании по улице Баумана случился пожар. На площади 800 квадратных метров горели пустотные перекрытия.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 02.08. В 06.03 огонь был локализован, в 06.51 спасатели ликвидировали открытое горение.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, в ликвидации последствий пожара задействовали 40 сотрудников спасательной службы и 13 единиц спецтехники.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 02.08. В 06.03 огонь был локализован, в 06.51 спасатели ликвидировали открытое горение.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, в ликвидации последствий пожара задействовали 40 сотрудников спасательной службы и 13 единиц спецтехники.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!