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В Екатеринбурге воду в Исети признали пригодной для плавания
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
После заявлений свердловского управления Роспотребнадзора об отсутствии в регионе безопасных для купания водоёмов, воду в екатеринбургской Исети признали пригодной для плавания.
Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на заместителя начальника управления по физической культуре и спорту уральской столицы Ивана Алыпова, заявившего, что вода в реке полностью соответствует нормам для проведения массового заплыва в рамках международного марафона Iron Star. По его словам, специалисты на протяжении года брали пробы, и результаты были удовлетворительными.
Он утверждает, что последний забор был сделан на этой неделе, добавив, что при необходимости процедуру повторят перед заплывом.
Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на заместителя начальника управления по физической культуре и спорту уральской столицы Ивана Алыпова, заявившего, что вода в реке полностью соответствует нормам для проведения массового заплыва в рамках международного марафона Iron Star. По его словам, специалисты на протяжении года брали пробы, и результаты были удовлетворительными.
Он утверждает, что последний забор был сделан на этой неделе, добавив, что при необходимости процедуру повторят перед заплывом.
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