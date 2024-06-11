Свердловские санврачи напомнили об отсутствии безопасных водоёмов для купания





– рассказали в ведомстве. «По результатам лабораторных исследований установлено, что 86 (15,9%) отобранных проб по санитарно-химическим показателям, 63 (10,8%) проб по микробиологическим показателям, 7 (3,8%) проб по паразитологическим показателям не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Санитарные врачи напомнили, что в этом году в Свердловской области нет водоёмов, в которых можно безопасно купаться.Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, их специалисты регулярно берут пробы на 95 поверхностных водных объектах, проводя исследования в 123 контрольных точек.Там также подчеркнули, что они из 597 проб почв с пляжей, 17 (2,8%) не соответствовали нормам.