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Ирбитские лиственницы срубили… но не все
Фото: Галла Бердюгина / Типичный Ирбит
Возле старинной ирбитской школы №1 срубили-таки вековые лиственницы. Но только две. Оставшиеся обещали не только не трогать, но и беречь. Причины вырубки удалось выяснить репортёрам ВК-группы «Типичный Ирбит».
Как оказалось, два старых дерева срубить пришлось. Они росли так близко к зданию школы, что начали корнями разрушать гидроизоляцию фундамента. К тому же, самим лиственницам такое соседство тоже вредило: корневая система за годы не смогла как следует углубиться в почву, а попытка ограничиться лишь удалением части «вредительских» корней только увеличила бы риск, что оба дерева в скором времени упадут от более-менее сильного порыва ветра. Остальные лиственницы в гимназическом саду, как уверяют рабочие, занятые сейчас капремонтом ирбитской школы, не тронут. Более того, в планах подсадить к ним новые деревца.
Вчерашняя новость о том, что в саду возле старой школы рубят лиственницы, взбудоражила Ирбит настолько, что глава города Николай Юдин сегодня прибыл к школе сам и пригласил местных журналистов. Вместе они осмотрели и сад, и ремонтирующее здание. Собственно, тогда и прозвучали пояснения о том, что два вековых дерева срубили «по техническим причинам».
Как оказалось, два старых дерева срубить пришлось. Они росли так близко к зданию школы, что начали корнями разрушать гидроизоляцию фундамента. К тому же, самим лиственницам такое соседство тоже вредило: корневая система за годы не смогла как следует углубиться в почву, а попытка ограничиться лишь удалением части «вредительских» корней только увеличила бы риск, что оба дерева в скором времени упадут от более-менее сильного порыва ветра. Остальные лиственницы в гимназическом саду, как уверяют рабочие, занятые сейчас капремонтом ирбитской школы, не тронут. Более того, в планах подсадить к ним новые деревца.
Вчерашняя новость о том, что в саду возле старой школы рубят лиственницы, взбудоражила Ирбит настолько, что глава города Николай Юдин сегодня прибыл к школе сам и пригласил местных журналистов. Вместе они осмотрели и сад, и ремонтирующее здание. Собственно, тогда и прозвучали пояснения о том, что два вековых дерева срубили «по техническим причинам».
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В Ирбите рубят вековые лиственницы
26 июня 2024
26 июня 2024