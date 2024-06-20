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Екатеринбуржцы тревожатся за будущее городских водоёмов

22.07 Понедельник, 24 июня 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Жаркий июнь выгнал жителей Екатеринбурга поближе к освежающим водоёмам, но то, что они там видят, чаще всего людей не радует. Уже целую неделю поступают сведения о безобразиях, происходящих на берегах озёр и рек.

Так, на Пышминских Озёрках излишне охочие до улова рыболовы почти извели карасей. Об этом сообщил один из участников телеграм-чата «Калиновский лесопарк»:

«Я и не только я один, ходим рыбачить на пышминские Озерки. Там за последние годы спокойной жизни подрос карась! Там его и так немного, но всё же за утро на удочку, можно поймать с десяток! И какие-то твари (иначе и не назвать) решили, что им можно! И вычерпали сетями практически всего более-менее крупного карасика! И это прямо во время нереста!»


В водоёмах Калиновского лесного парка стали замечать много мёртвой рыбы. С чем связан рыбий мор, пока неясно, но люди жалуются, что над водой стоит слишком хорошо ощутимый тухлый смрад.

Совсем печальное зрелище предстаёт перед глазами екатеринбуржцев, которые хотят посидеть на берегах реки Патрушихи. В районе новостроек от реки практически ничего не осталось — её так стиснули забетонированными набережными и придавили «человейниками», что она превратилась в хилый ручеек. А поскольку Патрушиха — один из притоков Исети — тревожно становится и за главную реку Екатеринбурга.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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14:56 В Нижнетуринском детском доме-интернате умер ребёнок с инвалидностью
14:44 Ребёнок, в которого в ревдинском парке во время велотрюка отлетела горящая цепь, отделался лёгким ожогом и испугом
13:46 В Екатеринбурге ищут 15-летнего подростка
13:36 Глава СКР поручил провести проверку в связи с выпадением малышки из окна в Нижнем Тагиле
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12:44 В Каменске-Уральском завершилось расследование убийства 16-летней местной жительницы
11:44 Специалисты МЧС 24 июня проведут учения в «Кольцово»
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