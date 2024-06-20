Екатеринбуржцы тревожатся за будущее городских водоёмов

«Я и не только я один, ходим рыбачить на пышминские Озерки. Там за последние годы спокойной жизни подрос карась! Там его и так немного, но всё же за утро на удочку, можно поймать с десяток! И какие-то твари (иначе и не назвать) решили, что им можно! И вычерпали сетями практически всего более-менее крупного карасика! И это прямо во время нереста!»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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