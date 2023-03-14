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Освободить реку Патрушиху из труб попытаются общественной экспертизой
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге объявлен сбор денег на проведение общественной экологической экспертизы, которая должна дать оценку строительному проекту, один из этапов которого — загнать реку Патрушиху в трубы.
Инициатором проведения экспертизы выступили два общественных движения — «Мирные жители» и «Парки и скверы Екатеринбурга». Их представители напомнили, что именно общественная экспертиза помогла в прошлом году отстоять берег озера Шарташ от постройки там «помывочного» комплекса «Баден-Баден». Теперь в защите от варварской застройки нуждается река Патрушиха.
Участок на краю Преображенского парка в Академическом административном районе города облюбовало акционерное общество «РСГ-Академическое». По разработанному проекту предполагалось освоение обеих берегов реки Патрушихи. Но потом застройщик решил, что речка ему мешает и что лучше будет её вовсе убрать в трубы, трубы засыпать, а сверху настроить спортивные объекты. К работам, фактически уничтожающим реку, тут же и приступили, не собрав даже необходимые для этого документы.
На состоявшихся в ноябре прошлого года общественных слушаниях по поводу данного строительного проекта горожане пытались поднять вопрос незаконных манипуляций с рекой. Получить какие-то ответы помешал председатель городского комитета по экологии и природопользованию Артур Зиганшин (к слову, ранее отличившийся в «благоустройстве» Шарташа) — он попросту отклонял вопросы на данную тему. А вскоре областная прокуратура подтвердила, что засыпка Патрушихи действительно была незаконной. В отношении «РСГ-Академическое» было возбуждено сразу несколько административных дел.
Теперь екатеринбургские общественники надеются всё же отстоять реку. Если экологическая экспертиза установит вред, нанесённый экологии Екатеринбурга действиями застройщика, появится надежда заставить виновников исправлять свои «художества».
Добровольные пожертвования принимаются на счёт Свердловской региональной общественной организации содействия и развития экологических проектов «Мирные Жители». По ссылке можно узнать о возможных способах сделать свой вклад в спасение Патрушихи.
Инициатором проведения экспертизы выступили два общественных движения — «Мирные жители» и «Парки и скверы Екатеринбурга». Их представители напомнили, что именно общественная экспертиза помогла в прошлом году отстоять берег озера Шарташ от постройки там «помывочного» комплекса «Баден-Баден». Теперь в защите от варварской застройки нуждается река Патрушиха.
Участок на краю Преображенского парка в Академическом административном районе города облюбовало акционерное общество «РСГ-Академическое». По разработанному проекту предполагалось освоение обеих берегов реки Патрушихи. Но потом застройщик решил, что речка ему мешает и что лучше будет её вовсе убрать в трубы, трубы засыпать, а сверху настроить спортивные объекты. К работам, фактически уничтожающим реку, тут же и приступили, не собрав даже необходимые для этого документы.
На состоявшихся в ноябре прошлого года общественных слушаниях по поводу данного строительного проекта горожане пытались поднять вопрос незаконных манипуляций с рекой. Получить какие-то ответы помешал председатель городского комитета по экологии и природопользованию Артур Зиганшин (к слову, ранее отличившийся в «благоустройстве» Шарташа) — он попросту отклонял вопросы на данную тему. А вскоре областная прокуратура подтвердила, что засыпка Патрушихи действительно была незаконной. В отношении «РСГ-Академическое» было возбуждено сразу несколько административных дел.
Теперь екатеринбургские общественники надеются всё же отстоять реку. Если экологическая экспертиза установит вред, нанесённый экологии Екатеринбурга действиями застройщика, появится надежда заставить виновников исправлять свои «художества».
Добровольные пожертвования принимаются на счёт Свердловской региональной общественной организации содействия и развития экологических проектов «Мирные Жители». По ссылке можно узнать о возможных способах сделать свой вклад в спасение Патрушихи.
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«Баден Баден» опять на Шарташе
14 марта 2023
14 марта 2023