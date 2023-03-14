Возрастное ограничение 18+

Освободить реку Патрушиху из труб попытаются общественной экспертизой

18.58 Пятница, 17 марта 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге объявлен сбор денег на проведение общественной экологической экспертизы, которая должна дать оценку строительному проекту, один из этапов которого — загнать реку Патрушиху в трубы.

Инициатором проведения экспертизы выступили два общественных движения — «Мирные жители» и «Парки и скверы Екатеринбурга». Их представители напомнили, что именно общественная экспертиза помогла в прошлом году отстоять берег озера Шарташ от постройки там «помывочного» комплекса «Баден-Баден». Теперь в защите от варварской застройки нуждается река Патрушиха.

Участок на краю Преображенского парка в Академическом административном районе города облюбовало акционерное общество «РСГ-Академическое». По разработанному проекту предполагалось освоение обеих берегов реки Патрушихи. Но потом застройщик решил, что речка ему мешает и что лучше будет её вовсе убрать в трубы, трубы засыпать, а сверху настроить спортивные объекты. К работам, фактически уничтожающим реку, тут же и приступили, не собрав даже необходимые для этого документы.

На состоявшихся в ноябре прошлого года общественных слушаниях по поводу данного строительного проекта горожане пытались поднять вопрос незаконных манипуляций с рекой. Получить какие-то ответы помешал председатель городского комитета по экологии и природопользованию Артур Зиганшин (к слову, ранее отличившийся в «благоустройстве» Шарташа) — он попросту отклонял вопросы на данную тему. А вскоре областная прокуратура подтвердила, что засыпка Патрушихи действительно была незаконной. В отношении «РСГ-Академическое» было возбуждено сразу несколько административных дел.

Теперь екатеринбургские общественники надеются всё же отстоять реку. Если экологическая экспертиза установит вред, нанесённый экологии Екатеринбурга действиями застройщика, появится надежда заставить виновников исправлять свои «художества».
Добровольные пожертвования принимаются на счёт Свердловской региональной общественной организации содействия и развития экологических проектов «Мирные Жители». По ссылке можно узнать о возможных способах сделать свой вклад в спасение Патрушихи.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Похожие материалы
«Баден Баден» опять на Шарташе
14 марта 2023
В Нижнем Тагиле на НТМК сорвался с высоты и погиб рабочий
12 марта 2023
Школьница пострадала в ДТП в Юго-Западном районе Екатеринбурга
08 марта 2023
В 211 домах в Екатеринбурге проведут капремонт в этом году
09 марта 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Владелец компании в Екатеринбурге обвинил приставов в «силовом захвате» его бизнеса

Следователи могут проверить сотрудника ФССП на вымогательство, превышение полномочий и еще по четырем статьям УК РФ
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:26 Пешеход погиб в ДТП возле Верхней Пышмы
20:57 Звуки «нью-эйджа» наполнят залы Свердловской библиотеки имени Белинского
20:18 За тяжёлую травму глаза у екатеринбургского рабочего ответит его начальница
19:36 В первый день апреля в Екатеринбурге массово выгуляют мопсов
18:58 Освободить реку Патрушиху из труб попытаются общественной экспертизой
18:12 В столкновении двух машин в Екатеринбурге пострадал ребёнок
17:50 На выходных в Свердловской области похолодает
17:27 Коммунальщики в Екатеринбурге приступили к промывке улиц
16:55 На участке трассы Пермь – Екатеринбург на несколько месяцев введут реверсивное движение
16:22 Серьезный дефицит кадров зафиксирован в Свердловской области
16:01 Свердловский облсуд оставил в силе арест Ройзману* на 14 суток
15:25 Двух свердловчан осудили за убийство знакомого, тело которого они расчленили
14:46 Евгений Ройзман* попросил соцсеть «ВКонтакте» удалить аккаунты, названные его именем
14:21 В уральском банке прокомментировали удаление приложения из Google Play
13:50 Голкипер ФК «Урал» Илья Помазун попал в сборную России
13:25 В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД проводят массовые проверки водителей
12:54 В Нижнем Тагиле увеличилось число обращений в травмпункты из-за гололеда
12:23 Улицу Академика Вонсовского перекроют в Екатеринбурге
11:51 Апелляцию на постановление об аресте Евгения Ройзмана* рассмотрят в Свердловском облсуде
11:28 Утверждены проекты развития трамвайной линии в Академическом районе Екатеринбурга
10:56 Весенняя ярмарка пройдет в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге
10:23 Администрация Талицы заплатит 30 тысяч рублей пострадавшему от нападения собаки ребенку
09:52 Автоинспекторы разыскали в Екатеринбурге водителя, посадившего за руль ребенка
09:24 В Екатеринбурге дорожники перекроют три улицы
20:56 Жительница Тавды была сбита легковой машиной на пешеходном переходе
20:22 Хранитель сада-музея Казанцева в Екатеринбурге получил престижную премию
Все новости Свердловской области
18:07 В Беларуси главред и гендиректор tut.by получили по 12 лет лишения свободы
17:21 Минздрав: заразившиеся сибирской язвой жители Чувашии в стабильном состоянии
16:36 Вице-премьер Виктория Абрамченко посоветовала россиянам реже покупать джинсы
15:46 В Кирове загорелся троллейбус, пассажиров оперативно эвакуировали
15:05 В Симферополе СК проверяет сотрудницу полиции после избиения подозреваемого бутылкой
14:15 Площадь природного пожара в Астраханском заповеднике выросла до 8 тысяч га
13:06 В Казани водители и погрузчики мусоровозов провели забастовку из-за низкой зарплаты
12:09 Кремль: Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта
12:01 В Париже после массовых беспорядков и акций протеста задержаны 217 человек
11:08 В Улан-Удэ вооруженный пистолетом мужчина угрожал людям на улице
10:39 В Нефтекамске взорвался газ в многоквартирном доме
18:40 В ФСБ официально прокомментировали ЧП в Ростове-на-Дону
18:22 В Греции полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ на марше протеста
17:38 Житель Волгограда попытался поджечь мотоцикл на Мамаевом кургане, возбуждено уголовное дело
16:53 В Новой Зеландии около 50 тысяч учителей вышли на забастовку с требованием повысить зарплаты
16:17 Губернатор Ростовской области назвал возможную причину пожара в здании ФСБ
15:54 СМИ: при пожаре в здании ФСБ в Ростове-на-Дону погиб человек
15:48 Площадь пожара на территории погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону достигла 880 кв. м
15:20 Орловский губернатор заявил, что силовики проверяют информацию о вооруженной группе в одном из районов
14:45 СМИ: в Ростове-на-Дону крупный пожар в здании ФСБ
14:20 Суд в Тюмени признал брак недействительным из-за смены пола одного из супругов
13:42 В Башкирии будут судить мать, которая не кормила 14-летнюю дочку-инвалида и не давала ей лекарства
13:04 Во Франции 1,7 млн человек приняли участие в новой волне протестов против пенсионной реформы
11:43 В Неаполе произошли жесткие столкновения между футбольными болельщиками
10:45 В Пермском крае задержали сбежавшего из колонии мужчину
18:05 Кировского стрелка задержал СОБР, пострадавших нет
Все новости России и мира
21:26 Пешеход погиб в ДТП возле Верхней Пышмы
20:57 Звуки «нью-эйджа» наполнят залы Свердловской библиотеки имени Белинского
20:18 За тяжёлую травму глаза у екатеринбургского рабочего ответит его начальница
19:36 В первый день апреля в Екатеринбурге массово выгуляют мопсов
18:58 Освободить реку Патрушиху из труб попытаются общественной экспертизой
18:12 В столкновении двух машин в Екатеринбурге пострадал ребёнок
17:50 На выходных в Свердловской области похолодает
17:27 Коммунальщики в Екатеринбурге приступили к промывке улиц
16:55 На участке трассы Пермь – Екатеринбург на несколько месяцев введут реверсивное движение
16:22 Серьезный дефицит кадров зафиксирован в Свердловской области
16:01 Свердловский облсуд оставил в силе арест Ройзману* на 14 суток
15:25 Двух свердловчан осудили за убийство знакомого, тело которого они расчленили
14:46 Евгений Ройзман* попросил соцсеть «ВКонтакте» удалить аккаунты, названные его именем
14:21 В уральском банке прокомментировали удаление приложения из Google Play
13:50 Голкипер ФК «Урал» Илья Помазун попал в сборную России
13:26 Ученые Пермского Политеха рассчитали устойчивость домов из вертикального бруса
13:25 В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД проводят массовые проверки водителей
12:54 В Нижнем Тагиле увеличилось число обращений в травмпункты из-за гололеда
12:23 Улицу Академика Вонсовского перекроют в Екатеринбурге
11:51 Апелляцию на постановление об аресте Евгения Ройзмана* рассмотрят в Свердловском облсуде
11:28 Утверждены проекты развития трамвайной линии в Академическом районе Екатеринбурга
10:56 Весенняя ярмарка пройдет в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге
10:23 Администрация Талицы заплатит 30 тысяч рублей пострадавшему от нападения собаки ребенку
10:19 В Перми судебные приставы взыскали с застройщика более 290 тысяч рублей для устранения дефектов, обнаруженных в новой квартире.
09:52 Автоинспекторы разыскали в Екатеринбурге водителя, посадившего за руль ребенка
09:24 В Екатеринбурге дорожники перекроют три улицы
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK