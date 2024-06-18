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Лиса вышла к людям из Калиновского лесопарка
Калиновские поля, которых больше нет. Фото Антона Каптелова
На стадионе «Калининец», что в Орджоникидзевском административном районе Екатеринбурга, жители микрорайона Эльмаш заметили лисицу. Ранее, судя по всему, она же выходила к отдыхающим комплекса «Рыбалка на Калиновке».
Появление лисы в непосредственной близости от людей, совсем неподалёку от жилых кварталов, у одних вызвало умиление, у других жалость — очень уж исхудавшей и несчастной выглядит лесная хищница. «ВВ» в очередной раз напоминает, что дикие животные не выходят к людям без особой причины. Они либо сильно больны и перестают обращать внимание на потенциальную опасность, либо не могут найти пищу в обычных своих, природных «столовых». В данном случае, похоже, можно говорить об обоих факторах. Вид у лисы действительно нездоровый. Ну, а уничтожение Калиновских полей ради транспортно-логистического центра «Уральский» лишило множества живых существ и мест обитания, и постоянной кормовой базы. Едва на полях пару лет назад начались работы, как был замечен массовый исход разного зверья и птиц. Садоводы были свидетелями, как с уничтожаемых тяжёлой техникой полей бегут зайцы, косули, куропатки, дикие утки. Тогда же на берегах Шарташа, прямо возле купален, стали замечать исхудавших, оголодавших.
Лиса на стадионе «Калининец» — можно с большой долей вероятности это предполагать — тоже ушла к людям с Калиновских полей. Лишившись из-за человеческой жадности, бессовестности и безмозглости, к людям же и вышла. Но не в надежде на милосердные подачки, а привлечённая запахами из мусорных контейнеров.
Впрочем, милосердные подачки тоже случаются. Нашлись сердобольные люди, которые и воду в блюдце налили, и какой-никакой еды лисе накидали. Но полезность таких действий сомнительна. Лиса может привыкнуть к тому, что её в этой местности подкармливают, и уже не уйти вглубь лесопарка. И почти обречена будет в скором времени погибнуть — под колёсами автомобилей ли, в пастях бродячих собак ли, или от молодецкой удали каких-нибудь лишённых эмпатии хулиганов.
С другой стороны, куриная косточка и блюдце с водой никак не решают главную проблему, из-за которой в разных точках Екатеринбурга люди с удивлением обнаруживают лесных «гостей». А заключается эта главная проблема в том, что огромные природные территории продолжают лишаться охранных статусов ради весьма сомнительных, спорных, а то и явно вредных проектов. И тут большие вопросы к чиновникам областного и городского уровня. Ведь, если подумать, исхудавший, больной лисёнок из Калиновского лесопарка — тоже на их совести.
Появление лисы в непосредственной близости от людей, совсем неподалёку от жилых кварталов, у одних вызвало умиление, у других жалость — очень уж исхудавшей и несчастной выглядит лесная хищница. «ВВ» в очередной раз напоминает, что дикие животные не выходят к людям без особой причины. Они либо сильно больны и перестают обращать внимание на потенциальную опасность, либо не могут найти пищу в обычных своих, природных «столовых». В данном случае, похоже, можно говорить об обоих факторах. Вид у лисы действительно нездоровый. Ну, а уничтожение Калиновских полей ради транспортно-логистического центра «Уральский» лишило множества живых существ и мест обитания, и постоянной кормовой базы. Едва на полях пару лет назад начались работы, как был замечен массовый исход разного зверья и птиц. Садоводы были свидетелями, как с уничтожаемых тяжёлой техникой полей бегут зайцы, косули, куропатки, дикие утки. Тогда же на берегах Шарташа, прямо возле купален, стали замечать исхудавших, оголодавших.
Лиса на стадионе «Калининец» — можно с большой долей вероятности это предполагать — тоже ушла к людям с Калиновских полей. Лишившись из-за человеческой жадности, бессовестности и безмозглости, к людям же и вышла. Но не в надежде на милосердные подачки, а привлечённая запахами из мусорных контейнеров.
Впрочем, милосердные подачки тоже случаются. Нашлись сердобольные люди, которые и воду в блюдце налили, и какой-никакой еды лисе накидали. Но полезность таких действий сомнительна. Лиса может привыкнуть к тому, что её в этой местности подкармливают, и уже не уйти вглубь лесопарка. И почти обречена будет в скором времени погибнуть — под колёсами автомобилей ли, в пастях бродячих собак ли, или от молодецкой удали каких-нибудь лишённых эмпатии хулиганов.
С другой стороны, куриная косточка и блюдце с водой никак не решают главную проблему, из-за которой в разных точках Екатеринбурга люди с удивлением обнаруживают лесных «гостей». А заключается эта главная проблема в том, что огромные природные территории продолжают лишаться охранных статусов ради весьма сомнительных, спорных, а то и явно вредных проектов. И тут большие вопросы к чиновникам областного и городского уровня. Ведь, если подумать, исхудавший, больной лисёнок из Калиновского лесопарка — тоже на их совести.
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