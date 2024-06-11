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С начала сезона клещи покусали 18,6 тысячи свердловчан
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
С начала сезона в Свердловской области от укусов клещей пострадало 18,6 тысячи человек. Это на 30% ниже среднего многолетнего уровня, но на 12% выше, чем в прошлом году за аналогичный период.
Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, за всё время с подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализировали 67 человек, из которых диагноз подтвердился у 14, на клещевой боррелиоз – 173 человека, заболевание среди которых подтвердили у 39 человек.
Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, за всё время с подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализировали 67 человек, из которых диагноз подтвердился у 14, на клещевой боррелиоз – 173 человека, заболевание среди которых подтвердили у 39 человек.
«В лабораториях исследовано почти 12 тысяч особей клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 1,2% проб, моноцитарного эрлихиоза – в 3,4%, гранулоцитарного анаплазмоза – в 0,9%. В 42,3% обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза»,
– добавили в ведомстве.
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