С начала сезона клещи покусали 18,6 тысячи свердловчан

– добавили в ведомстве.

«В лабораториях исследовано почти 12 тысяч особей клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 1,2% проб, моноцитарного эрлихиоза – в 3,4%, гранулоцитарного анаплазмоза – в 0,9%. В 42,3% обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза»,