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Компания «ЖизньМарт» разработала систему предупреждений о риске отравлений
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Наученное горьким опытом руководство торговой сети «ЖизньМарт» озаботилось системой, позволяющей предупреждать о повышенной вероятности массового отравления в ресторане. Она будет работать на платформе «Гуляш».
«Гуляш» — это система автоматизации ресторанов и служб доставки, которая сейчас находится на стадии разработки. В неё решено встроить возможность для руководителей заведений общественного питания заблаговременно узнавать о возникшем риске массовых отравлений среди посетителей и, как следствие, проверок со стороны Роспотребнадзора.
По словам основателя «ЖизньМарта» Ивана Зайцева, такая система оповещения будет работать на основании отзывов и гостей и оценок качества пищи, собранных с более чем 500 заведений. Регулярно обновляемые данные будут автоматически обрабатываться и давать сигнал, если клиенты ресторанов и кафешек начнут жаловаться на самочувствие после посещения какой-либо из точек общепита.
«Гуляш» — это система автоматизации ресторанов и служб доставки, которая сейчас находится на стадии разработки. В неё решено встроить возможность для руководителей заведений общественного питания заблаговременно узнавать о возникшем риске массовых отравлений среди посетителей и, как следствие, проверок со стороны Роспотребнадзора.
По словам основателя «ЖизньМарта» Ивана Зайцева, такая система оповещения будет работать на основании отзывов и гостей и оценок качества пищи, собранных с более чем 500 заведений. Регулярно обновляемые данные будут автоматически обрабатываться и давать сигнал, если клиенты ресторанов и кафешек начнут жаловаться на самочувствие после посещения какой-либо из точек общепита.
«Руководители смогут заранее среагировать, принять нужные меры и не допустить массовых отравлений. Это сильно повысит санитарную безопасность не только наших заведений, но и в целом всей ресторанной индустрии», — пишет Иван Зайцев о внедряемом новшестве.
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