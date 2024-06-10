Компания «ЖизньМарт» разработала систему предупреждений о риске отравлений

«Руководители смогут заранее среагировать, принять нужные меры и не допустить массовых отравлений. Это сильно повысит санитарную безопасность не только наших заведений, но и в целом всей ресторанной индустрии», — пишет Иван Зайцев о внедряемом новшестве.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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