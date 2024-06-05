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Исторические артефакты выставили в Ельцин Центре к празднику
Фото: Вечерние Ведомости
За два дня до сегодняшнего праздника в фойе Музея Бориса Ельцина появилась витрина, заполненная предметами, напрямую относящимися к первой в России президентской инаугурации. Среди них — часы, стенограммы и другие документы.
В фойе Музея Бориса Ельцина в Екатеринбурге вынесли экспонаты, которые в обычные дни можно увидеть только платно, приобретя билет, либо вообще не выставлявшиеся, а хранившиеся в запасниках. В витрине на всеобщем обозрении появились приглашение на церемонию инаугурации, стенограмма выступлений, текст клятвы президента, программа праздничного концерта, который состоялся после официальной части. Рядом лежат часы с портретом первого российского президента.
Напомним, что в Ельцин Центре выставлен ещё и флаг РСФСР, бывший свидетелем первой ельцинской инаугурации. Он провисит в атриуме комплекса до 16 июня. Артефакты пролежат в витрине музейного фойе до 4 августа.
В фойе Музея Бориса Ельцина в Екатеринбурге вынесли экспонаты, которые в обычные дни можно увидеть только платно, приобретя билет, либо вообще не выставлявшиеся, а хранившиеся в запасниках. В витрине на всеобщем обозрении появились приглашение на церемонию инаугурации, стенограмма выступлений, текст клятвы президента, программа праздничного концерта, который состоялся после официальной части. Рядом лежат часы с портретом первого российского президента.
Напомним, что в Ельцин Центре выставлен ещё и флаг РСФСР, бывший свидетелем первой ельцинской инаугурации. Он провисит в атриуме комплекса до 16 июня. Артефакты пролежат в витрине музейного фойе до 4 августа.
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