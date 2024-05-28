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Ельцин Центр покажет флаг, ставший свидетелем исторического события

20.51 Среда, 5 июня 2024
Фото: Вечерние Ведомости
В атриуме Ельцин Центра через несколько дней можно будет увидеть флаг, который был свидетелем исторического события. Именно этот стяг развивался над Кремлём в день, когда Борис Ельцин давал присягу, вступая в должность президента Российской Федерации.

То историческое событие — первая инаугурация российского президента — состоялось 10 июля 1991 года в зале заседаний Кремлёвского Дворца съездов. Флаг над зданием был ещё советского образца: сине-красный, с золотыми серпом и молотом и красной звездой в золотой кайме. После того, как произошла смена государственной символики, флаг оказался у бывшего министра внешних экономических связей РСФСР Виктора Ярошенко. В прошлом году он передал реликвию в Ельцин Центр.

Посетители Ельцин Центра смогут увидеть старый флаг РСФСР, который был свидетелем ельцинской инаугурации, в понедельник, 10 июня. Планируется, что он будет выставлен в атриуме до 16 июня.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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