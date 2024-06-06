«Жизньмарт» объявил конкурс поставщиков еды

«У нас освободилось два места в пуле, и мы решили провести открытый отбор поставщиков вкусной еды для наших магазинов в Уральском федеральном округе. Чтобы найти лучших из лучших и познакомиться с новыми фабриками, о которых мы ещё не знаем», — пишет он в своём телеграм-канале.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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