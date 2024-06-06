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«Жизньмарт» объявил конкурс поставщиков еды
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Недавняя неприятная история с пищевым отравлением клиентов «ЖизньМарта» и последующими проверками как самой торговой сети, так и её поставщиков, неожиданно вылилась в конкурс. Его объявил через соцсети основатель компании Иван Зайченко.
Требования к конкурсантам самые мягкие. Это могут быть как крупные предприятия, так и небольшие производства. Территориально им совершенно необязательно находится на территории Екатеринбурга или Свердловской области. Заявки будут приниматься и от поставщиков из соседних регионов, причём, заморачиваться транспортировкой продукции им не нужно — компания эту задачу берёт на себя. Что касается блюд, «ЖизньМарт» рассматривает самую разную кухню, в том числе национальную.
Вот в чём требования «ЖизньМарта» — по понятным причинам — по-настоящему жёсткие, так это в качестве еды. Объявляя конкурс, Иван Зайцев заостряет на этом внимание: еда должна не содержать антибиотиков, консервантов и красителей.
Как подать заявку на участие в конкурсе описано в «телеге» основателя «ЖизньМарта».
«У нас освободилось два места в пуле, и мы решили провести открытый отбор поставщиков вкусной еды для наших магазинов в Уральском федеральном округе. Чтобы найти лучших из лучших и познакомиться с новыми фабриками, о которых мы ещё не знаем», — пишет он в своём телеграм-канале.
Требования к конкурсантам самые мягкие. Это могут быть как крупные предприятия, так и небольшие производства. Территориально им совершенно необязательно находится на территории Екатеринбурга или Свердловской области. Заявки будут приниматься и от поставщиков из соседних регионов, причём, заморачиваться транспортировкой продукции им не нужно — компания эту задачу берёт на себя. Что касается блюд, «ЖизньМарт» рассматривает самую разную кухню, в том числе национальную.
Вот в чём требования «ЖизньМарта» — по понятным причинам — по-настоящему жёсткие, так это в качестве еды. Объявляя конкурс, Иван Зайцев заостряет на этом внимание: еда должна не содержать антибиотиков, консервантов и красителей.
Как подать заявку на участие в конкурсе описано в «телеге» основателя «ЖизньМарта».
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