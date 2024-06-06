Екатеринбург может лишиться ещё одного уголка природы

«Утром в понедельник втихую выходят на работу экскаваторы и трубоукладчики, им наплевать на цветущий сад и мнение горожан, у них задание от начальства. Это городская территория. Здесь я могу только создавать красоту, но у меня нет никаких прав на её защиту», ― поделались бедой с пользователями соцсетей Екатерина Засухина.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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