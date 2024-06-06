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Екатеринбург может лишиться ещё одного уголка природы
Фото: Вечерние Ведомости
Не успела мэрия Екатеринбурга похвалиться масштабным озеленением городских лесов и парков, как стало известно, что опасность уничтожения нависла над одним из самых красивых и уютных уголков на территории уральской столицы. Речь идёт о небольшом садике на улице Горького.
Об угрозе уничтожения сада рассказала его создательница Екатерина Засухина. По словам жительницы Екатеринбурга, по собственной инициативе разбившей сад и занимающейся его содержанием, на этой территории уже в понедельник должны начаться работы по прокладке газопровода.
Саду, расположившемуся возле дома купца Чувильдина на улице Горького, уже четыре года. В 2021 году проект получил серебряную медаль на британской садовой выставке «Chelsea Flower Show». Теперь его судьба целиком зависит от «Екатеринбурггаза», который планирует развернуть свои работы здесь на следующей неделе.
К слову, в Интернете можно обнаружить немало самых тёплых отзывов о саде от его посетителей. «Атмосфера этого места поистине уникальна, а оформление ландшафта вызывает искреннее восхищение. Этот сад является прекрасным примером того, как искусство и природа могут гармонично сосуществовать», — пишет один из горожан. «Удивительно, но атмосфера сказки присутствует в этом замечательном саду и сейчас. В ЯндексКартах этот садик так и называется — «Уникальный»», — вторит ему другой. В комментариях, оставленных людьми после посещения садика, отмечают клумбы-террасы, то как отлично сочетаются чугунное литьё элементов архитектуры старинного дома с нежными изгибами растущих в садике растений, и особенно — небольшой водопад на территории сада.
Об угрозе уничтожения сада рассказала его создательница Екатерина Засухина. По словам жительницы Екатеринбурга, по собственной инициативе разбившей сад и занимающейся его содержанием, на этой территории уже в понедельник должны начаться работы по прокладке газопровода.
«Утром в понедельник втихую выходят на работу экскаваторы и трубоукладчики, им наплевать на цветущий сад и мнение горожан, у них задание от начальства. Это городская территория. Здесь я могу только создавать красоту, но у меня нет никаких прав на её защиту», ― поделались бедой с пользователями соцсетей Екатерина Засухина.
Саду, расположившемуся возле дома купца Чувильдина на улице Горького, уже четыре года. В 2021 году проект получил серебряную медаль на британской садовой выставке «Chelsea Flower Show». Теперь его судьба целиком зависит от «Екатеринбурггаза», который планирует развернуть свои работы здесь на следующей неделе.
К слову, в Интернете можно обнаружить немало самых тёплых отзывов о саде от его посетителей. «Атмосфера этого места поистине уникальна, а оформление ландшафта вызывает искреннее восхищение. Этот сад является прекрасным примером того, как искусство и природа могут гармонично сосуществовать», — пишет один из горожан. «Удивительно, но атмосфера сказки присутствует в этом замечательном саду и сейчас. В ЯндексКартах этот садик так и называется — «Уникальный»», — вторит ему другой. В комментариях, оставленных людьми после посещения садика, отмечают клумбы-террасы, то как отлично сочетаются чугунное литьё элементов архитектуры старинного дома с нежными изгибами растущих в садике растений, и особенно — небольшой водопад на территории сада.
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