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Мэрия Екатеринбурга рапортует о массовых высадках деревьев
Фото: «Уралмаш 2023» / Telegram
Более 29 с половиной тысяч саженцев были высажены на территории городских лесов Екатеринбургским лесничеством. Об этом сообщает официальный портал Екатеринбург.РФ и добавляет, что к концу года будет высажено во много раз больше.
По данным лесничества, минувшей весной в лесопарках Екатеринбурга высадили 29520 саженцев хвойных пород: 1200 сосёнок, 2100 лиственниц и 26220 ёлочек. На осень запланирована высадка почти вдвое большего количества саженцев — 50 тысяч. Итого, в этом году высадят почти 80 тысяч новых деревьев. Планируется провести высадки деревьев и кустарников и в городских парках, но в гораздо меньших масштабах:
Интересно, что сообщения мэрии о масштабном озеленении города и организация пресс-туров для журналистов по местам высадок деревьев и кустарников часто совпадает с очередной волной недовольства екатеринбуржцев вырубками или «глубоким кронированием». Вот и в этот раз текст «Зелёный пояс Екатеринбурга станет больше почти на 80 000 деревьев» на официальном портале появился вскоре после вырубки на Уралмаше и новостями о том, как коварно пытаются уничтожить деревья за усадьбой Малахова.
По данным лесничества, минувшей весной в лесопарках Екатеринбурга высадили 29520 саженцев хвойных пород: 1200 сосёнок, 2100 лиственниц и 26220 ёлочек. На осень запланирована высадка почти вдвое большего количества саженцев — 50 тысяч. Итого, в этом году высадят почти 80 тысяч новых деревьев. Планируется провести высадки деревьев и кустарников и в городских парках, но в гораздо меньших масштабах:
«В парке 50-летия Советской власти появится 8 дубов, а в парке Зеленая роща — ели, лиственницы, рябины, а также кустарники – кизильник и пузыреплодник. 1 600 единиц деревьев и кустарников в скверах и на бульварах уральской столицы будет посажено силами работников МБУ «Зеленстрой»», — пишет мэрский ресурс.
Интересно, что сообщения мэрии о масштабном озеленении города и организация пресс-туров для журналистов по местам высадок деревьев и кустарников часто совпадает с очередной волной недовольства екатеринбуржцев вырубками или «глубоким кронированием». Вот и в этот раз текст «Зелёный пояс Екатеринбурга станет больше почти на 80 000 деревьев» на официальном портале появился вскоре после вырубки на Уралмаше и новостями о том, как коварно пытаются уничтожить деревья за усадьбой Малахова.
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