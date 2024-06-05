Мэрия Екатеринбурга рапортует о массовых высадках деревьев

«В парке 50-летия Советской власти появится 8 дубов, а в парке Зеленая роща — ели, лиственницы, рябины, а также кустарники – кизильник и пузыреплодник. 1 600 единиц деревьев и кустарников в скверах и на бульварах уральской столицы будет посажено силами работников МБУ «Зеленстрой»», — пишет мэрский ресурс.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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