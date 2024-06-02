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В Екатеринбурге в сквере за усадьбой Малахова пытаются уничтожить деревья

11.59 Понедельник, 3 июня 2024
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В сквере за усадьбой Малахова в Екатеринбурге неизвестные пытаются уничтожить деревья – сверлят стволы и якобы заливают внутрь какую-то едкую жидкость.

Фото и видео опубликовал телеграм-канал «Екатеринбург. Главное». По данным канала, злоумышленники таким образом пытаются уничтожить деревья на территории, которую хотят застроить. Стройку, напомним, не разрешили власти города, рубить деревья здесь нельзя.

В канале предположили, что жидкость, которую заливают в ствол, уничтожит деревья изнутри, в итоге они станут аварийными и будут вырублены как опасные.

Напомним, в минувшие выходные участок за усадьбой полностью огородили забором. Рабочие оставили по периметру лишь одно место для заезда автомобилей и строительной техники, там же на землю высыпали щебень.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в своем телеграм-канале заявил, что не допустит стройки. Он также подтвердил, что стройка на этом месте незаконна. «Верим, что судебные инстанции будут на нашей стороне. Незаконную застройку недопустим. Будем действовать твёрдо при решении этого вопроса!», – заявил Орлов.

Ранее мы писали, что, согласно действующему градостроительному зонированию, участок относится к зоне ТОП-1 (территории общего пользования: парки, скверы) и градостроительными регламентами запрещено капитальное строительство на нем.

Однако компания ООО «ЮК Барристер», которая получила на торгах право аренды участка до 2051 года от обанкротившейся структуры «Росгосстраха», не согласна с этим и находится в процессе судебного спора с мэрией.

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Анна Андреева © Вечерние ведомости

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