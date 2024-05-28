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В Екатеринбурге Дом Топоркова внесен в перечень выявленных объектов культурного наследия
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге Дом Топоркова, который в начале года чуть не снесли, внесен в перечень выявленных объектов культурного наследия Свердловской области.
Также в перечень внесли «Дом, в котором родился Эрнст Неизвестный», расположенный тоже по улице Чернышевского. Об этом сообщили в Управлении госохраны объектов культурного наследия.
Снести Дом Топоркова на улице Чернышевского пытались в январе. Впоследствии владельца компании, начавшей снос, объявили в федеральный розыск.
Здание 1886 года постройки было отреставрировано в 2019 году волонтёрами «Том Сойер Феста».
Напомним, после того как снос Дома Топоркова возмутил депутата Госдумы Александра Хинштейна, в ситуацию вмешались прокуратура и власти Свердловской области, демонтажные работы были остановлены.
Также в перечень внесли «Дом, в котором родился Эрнст Неизвестный», расположенный тоже по улице Чернышевского. Об этом сообщили в Управлении госохраны объектов культурного наследия.
Снести Дом Топоркова на улице Чернышевского пытались в январе. Впоследствии владельца компании, начавшей снос, объявили в федеральный розыск.
Здание 1886 года постройки было отреставрировано в 2019 году волонтёрами «Том Сойер Феста».
Напомним, после того как снос Дома Топоркова возмутил депутата Госдумы Александра Хинштейна, в ситуацию вмешались прокуратура и власти Свердловской области, демонтажные работы были остановлены.
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