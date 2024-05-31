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Экс-директору первоуральского «Водоканала» продлили содержание в СИЗО на месяц
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Первоуральский городской суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему вице-мэру Первоуральска по ЖКХ и экс-директору ППМУП «Водоканал» Артуру Гузаирову.
Об этом нашему изданию сообщили в пресс-службе суда. Если решение останется в силе, Гузаиров пробудет в СИЗО как минимум до 3 июля 2024 года.
Ходатайствуя перед судом о продлении меры пресечения, следователь указал предъявленные Гузаирову статьи 293 УК («Халатность») и 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).
Ранее наш источник сообщал, что против Гузаирова также возбудили дело по статье 303 УК («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности»), однако в пресс-службе суда сообщили, что следствие эту статью в обоснование необходимости продления меры пресечения не приводило. Впрочем, возможно, по новой статье бывшему чиновнику ещё не предъявлено официальное обвинение.
Окончательный перечень обвинений станет известен, когда (если) дело Гузаирова будет передано для рассмотрения в суд по существу. По уже возбуждённым статьям ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, экс-глава «Водоканала» Артур Гузаиров был задержан в апреле. Он был уволен с поста директора первоуральского «Водоканала» в феврале. Комментируя увольнение, мэр Первоуральска Игорь Кабец заявил, что Гузаиров не справился со своими обязанностями.
Об этом нашему изданию сообщили в пресс-службе суда. Если решение останется в силе, Гузаиров пробудет в СИЗО как минимум до 3 июля 2024 года.
Ходатайствуя перед судом о продлении меры пресечения, следователь указал предъявленные Гузаирову статьи 293 УК («Халатность») и 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).
Ранее наш источник сообщал, что против Гузаирова также возбудили дело по статье 303 УК («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности»), однако в пресс-службе суда сообщили, что следствие эту статью в обоснование необходимости продления меры пресечения не приводило. Впрочем, возможно, по новой статье бывшему чиновнику ещё не предъявлено официальное обвинение.
Окончательный перечень обвинений станет известен, когда (если) дело Гузаирова будет передано для рассмотрения в суд по существу. По уже возбуждённым статьям ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, экс-глава «Водоканала» Артур Гузаиров был задержан в апреле. Он был уволен с поста директора первоуральского «Водоканала» в феврале. Комментируя увольнение, мэр Первоуральска Игорь Кабец заявил, что Гузаиров не справился со своими обязанностями.
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