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Суд приостановил на 30 суток деятельность ещё одного поставщика «ЖизньМарта»
Фото: Вечерние ведомости
Суд приостановил на 30 суток деятельность ещё одного поставщика «ЖизньМарта». Так, по решению судьи Кировского райсуда Екатеринбурга Резеды Каримовой временно закрыли ИП Яровиков Максим Дмитривеич.
Об этом сообщает телеграм-канал «Четвёртого канала». Постановление было вынесено по статье 6.6 КоАП РФ – «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».
Накануне Берёзовский городской суд приостановил на 35 суток деятельность фабрики-кухни ИП Гумаровой Луизы Файзуллаевны. Есть информация, что это не единственные предприятия, на которых Роспотребнадзор подал в суд, несколько дел ещё находятся на рассмотрении в судах Екатеринбурга и городов-спутников. Всех их объединяет то, что они поставляли продукцию в сеть «ЖизньМарт».
Об этом сообщает телеграм-канал «Четвёртого канала». Постановление было вынесено по статье 6.6 КоАП РФ – «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».
Накануне Берёзовский городской суд приостановил на 35 суток деятельность фабрики-кухни ИП Гумаровой Луизы Файзуллаевны. Есть информация, что это не единственные предприятия, на которых Роспотребнадзор подал в суд, несколько дел ещё находятся на рассмотрении в судах Екатеринбурга и городов-спутников. Всех их объединяет то, что они поставляли продукцию в сеть «ЖизньМарт».
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