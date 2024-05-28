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Министр природы России может вмешаться в ситуацию с низкими зарплатами и плохой обеспеченностью спецодеждой алапаевской «Авиалесоохраны»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вице-премьер Татьяна Голикова поручила главе Минприроды Александру Козлову вместе со свердловским правительством разобраться в ситуации с алапаевской «Авиалесоохраной», сотрудники которой жаловались на низкие зарплаты и плохую обеспеченность спецодеждой.
Об этом сообщает телеграм-канал «Зелёный змий», публикующий протокол заседания Межведомственной группы по вопросу восстановления рынка труда от 23 мая 2024 года. Срок, который обозначен в документе для выполнения поручения, указан до 20 июня 2024 года.
Отметим, что подлинность этого документа официально не подтверждена.
Напомним, что сотрудники алапаевского отделения «Авиалесоохраны» записывали видеообращение к губернатору Свердловской области, в котором жаловались на плохие условия труда и отказывались тушить пожары, пока их проблемы не решат. Их обвинения директор Уральской авиабазы Александр Петров и свердловские власти опровергали.
Об этом сообщает телеграм-канал «Зелёный змий», публикующий протокол заседания Межведомственной группы по вопросу восстановления рынка труда от 23 мая 2024 года. Срок, который обозначен в документе для выполнения поручения, указан до 20 июня 2024 года.
«Минприроды России совместно с правительством Свердловской области провести анализ ситуации, связанной с низким уровнем заработной платы и плохой обеспеченностью средствами индивидуальной защиты сотрудников Алапаевского отделения федерального бюджетного учреждения "Уральская база авиационной охраны лесов" и о результатах доложить в правительство РФ»,
– говорится в протоколе.
Отметим, что подлинность этого документа официально не подтверждена.
Напомним, что сотрудники алапаевского отделения «Авиалесоохраны» записывали видеообращение к губернатору Свердловской области, в котором жаловались на плохие условия труда и отказывались тушить пожары, пока их проблемы не решат. Их обвинения директор Уральской авиабазы Александр Петров и свердловские власти опровергали.
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