Министр природы России может вмешаться в ситуацию с низкими зарплатами и плохой обеспеченностью спецодеждой алапаевской «Авиалесоохраны»

– говорится в протоколе.

«Минприроды России совместно с правительством Свердловской области провести анализ ситуации, связанной с низким уровнем заработной платы и плохой обеспеченностью средствами индивидуальной защиты сотрудников Алапаевского отделения федерального бюджетного учреждения "Уральская база авиационной охраны лесов" и о результатах доложить в правительство РФ»,