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Пристававшего к екатеринбурженкам Дмитрия Гребёнкина направили на психиатрическую экспертизу

16.15 Пятница, 31 мая 2024
Фото предоставлено полицией
Назойливо пристававшего к девушкам в центре Екатеринбурга Дмитрия Гребёнкина направили на судебно-психиатрическую экспертизу. Она назначена в рамках расследования возбуждённого на Гребёнкина уголовного дела по статье 116 УК РФ («Побои»).

Адвокаты Гребёнкина рассказали «Вечерним ведомостей», что сторона защиты заявляла ходатайство о направлении на амбулаторную экспертизу в Челябинск, но суд отказал в этом и направил на стационарную экспертизу в екатеринбургскую СОКПБ. Гребёнкина направили на экспертизу на прошлой неделе. Точные сроки её проведения не определены. Известно лишь то, что Дмитрий Гребёнкин будет находиться в стационаре, пока врачи не сделают выводы.

Ранее мы писали, что один из потерпевших, примирился с Дмитрием Гребёнкиным. Речь идёт об Айнуре, вступившемся за девушку у Оперного театра и получившем струю из перцового баллончика в лицо. Однако он был не единственным пострадавшим от действий Гребёнкина.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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