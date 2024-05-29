После самодоноса юная нарушительница ПДД поимела нагоняй от главы Свердловской ГИБДД

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Юная жительница Екатеринбурга сняла видео и выложила его в соцсети с расчётом на лайки и рост числа подписчиков. Однако, контент оказался самодоносом — в ролике блогерша запечатлела, как нарушает правила дорожного движения.В кадр видеоролика, выложенного в социальные сети, попали моменты, где 19-летняя блогерша Дарья Гроссман садится за руль автомобиля, не имея водительских прав, и ездит, не пристегнувшись ремнём безопасности. Запечатлела невольная самодоносчица и то, как нарушает правила для пешеходов — выходит на проезжую часть без цели перейти дорогу. Эти кадры привлекли внимание сотрудников Госавтоинспекции Свердловской области. Нарушительницу привлекли к административной ответственности. На её знакомого, пустившего «бесправную» красотку за руль своего автомобиля, тоже составили протокол по соответствующей статье КоАП РФ.Для молодой блогерши дополнительным наказанием стал вызов «на ковер» к руководителю областного УГИБДД Алексею Спиридонову. Глава Госавтоинспекции провёл с девушкой профилактическую беседу, а её маму призвал внимательней следить за дочкой.