В Свердловской области запретили ходить в лес





– говорится в сообщении регионального ДИПа. «Пребывание свердловчан в лесах ограничено до 21 июня. Соответствующее решение принято сегодня на заседании областного правительства, чтобы не допустить ухудшения пожароопасной обстановки в регионе в жаркое летнее время»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области объявили запрет на посещение лесов. Такое решение приняли, чтобы уберечь регион от природных пожаров, риск которых возрастает с приходом жары.Однако некоторым посещать лес всё же можно будет. Ограничения не распространяется на граждан, предпринимателей и организации, деятельность которых связана с пребыванием в лесах.