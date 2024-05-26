Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области запретили ходить в лес
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области объявили запрет на посещение лесов. Такое решение приняли, чтобы уберечь регион от природных пожаров, риск которых возрастает с приходом жары.
Однако некоторым посещать лес всё же можно будет. Ограничения не распространяется на граждан, предпринимателей и организации, деятельность которых связана с пребыванием в лесах.
«Пребывание свердловчан в лесах ограничено до 21 июня. Соответствующее решение принято сегодня на заседании областного правительства, чтобы не допустить ухудшения пожароопасной обстановки в регионе в жаркое летнее время»,
– говорится в сообщении регионального ДИПа.
Однако некоторым посещать лес всё же можно будет. Ограничения не распространяется на граждан, предпринимателей и организации, деятельность которых связана с пребыванием в лесах.
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