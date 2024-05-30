Жители свердловского села начали эксперимент, чтобы чиновники засыпали яму





написали сельчане. «Опасность в том, что яма уходит под асфальт, который постепенно начинает проминаться на обоих полосах движения. Каждый день мы будем публиковать фото ямы, и вести обратный отсчёт дней, пока её не устранят. Считать начинаем от 22 мая»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области на выезде из села Никольское в Сысертском городском округе образовалась глубокая яма, которая уходит прямо под проезжую часть. Чтобы привлечь к проблеме внимание, люди решили провести эксперимент.Суть эксперимента заключается в том, чтобы выяснить, сколько дней понадобиться ответственным чиновникам, чтобы ликвидировать опасную яму возле дороги. Сама яма появилась 22 мая. Её фотографии тогда опубликовали в группе села «Никольское Live» во «ВКонтакте». Однако реакции со стороны властей после этого никакой не последовало. Тогда местные жители решили каждый день публиковать фотографии ямы, чтобы узнать, как быстро решится их проблема, если они акцентируют внимание на оперативности чиновников.