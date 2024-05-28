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Повреждённый путепровод на «Урале» частично отремонтирован
Фото: Уралуправтодор
Закончился двухнедельный ремонт на 158 километре автодороги М-5, больше известной под названием «Урал». Об этом сообщили сегодня представители «Уралуправтодора».
Ремонт «Урала» на 158 километре от Екатеринбурга начался 14 мая. От дорожников требовалось устранить нарушение конструкции пролётного строения, повреждённого неизвестным автотранспортом ещё в январе текущего года. Ради безопасности автомобилистов движение на этом участке ограничивалось:
Как сообщает «Уралуправтодор», сегодня, 28 мая, движение на 158 километре автодороги М-5 восстановлено в оба направления, но только под сооружением. На самом сооружении сохраняется реверсивное движение. Полное восстановление поврежденного путепровода планируется в рамках капитального ремонта.
Ремонт «Урала» на 158 километре от Екатеринбурга начался 14 мая. От дорожников требовалось устранить нарушение конструкции пролётного строения, повреждённого неизвестным автотранспортом ещё в январе текущего года. Ради безопасности автомобилистов движение на этом участке ограничивалось:
За 2 недели тяжелая техника демонтировала поврежденные балки пролетного строения искусственного сооружения, в то время как движение по основному ходу трассы было сужено до 2 полос, с перепуском движения по встречной полосе.
Как сообщает «Уралуправтодор», сегодня, 28 мая, движение на 158 километре автодороги М-5 восстановлено в оба направления, но только под сооружением. На самом сооружении сохраняется реверсивное движение. Полное восстановление поврежденного путепровода планируется в рамках капитального ремонта.
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