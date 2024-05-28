Повреждённый путепровод на «Урале» частично отремонтирован

За 2 недели тяжелая техника демонтировала поврежденные балки пролетного строения искусственного сооружения, в то время как движение по основному ходу трассы было сужено до 2 полос, с перепуском движения по встречной полосе.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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