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Из-за прогнозов о сильном ветре свердловское МЧС объявило предупреждение
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Из-за прогнозов уральских синоптиков о сильном ветре с порывами до 20 метров в секунду свердловское управление МЧС объявило в регионе предупреждение. Спасатели призывают соблюдать правила безопасности.
В случае ЧП нежно звонить по телефону МЧС «101» или по номеру экстренных служб «112».
«Использование открытого огня запрещено. В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. Все работы на открытом воздухе и на высоте следует прекратить. Садоводам и огородникам рекомендуется воздержаться от работ на открытом воздухе, отложить работы на своих участках, проверить ветрозащитные конструкции»,
– напоминают в МЧС.
В случае ЧП нежно звонить по телефону МЧС «101» или по номеру экстренных служб «112».
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