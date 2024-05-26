Из-за прогнозов о сильном ветре свердловское МЧС объявило предупреждение

– напоминают в МЧС.

«Использование открытого огня запрещено. В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. Все работы на открытом воздухе и на высоте следует прекратить. Садоводам и огородникам рекомендуется воздержаться от работ на открытом воздухе, отложить работы на своих участках, проверить ветрозащитные конструкции»,