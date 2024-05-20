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В Свердловской области обещают ветер до 20 метров в секунду
Фото: Вечерние ведомости
Синоптики «Уральского гидрометцентра» предупреждают жителей Свердловской области о сильном ветре в начале недели. В регионе ожидается ветер до 20 метров в секунду.
Сегодня, 27 мая, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём +8…+13°C. Ветер 4-9 м/сек, порывы до 17 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Днём +10…+12°C. Ветер 4-9 м/сек, порывы до 13 м/сек.
Во вторник, 28 мая, в регионе переменная облачность, местами небольшие дожди. Ночью +5…+10°C, на крайнем севере до +2°C. Днём +11…+16°C, на крайнем юге до +21°C, на крайнем севере до +7°C. Ветер 4-9 м/сек, порывы до 15 м/сек, днём усиление до 20 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, ночью без существенных осадков, днём небольшой дождь. Ночью +8…+10°C, днём +18…+20°C. Ветер 4-9 м/сек, порывы до 14 м/сек, днём усиление до 17 м/сек.
В среду, 29 мая, в области переменная облачность, местами небольшие дожди, на крайнем юге до умеренных. Ночью +2…+7°C, в горах и низинах заморозки до -4°C. Днём +11…+16°C, на севере до +8°C. Ветер 4-9 м/сек, ночью порывы 15-18 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, небольшой дождь. Ночью +5…+7°C, днём +13…+15°C. Ветер 4-9, ночью порывы до 15 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 27 мая, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём +8…+13°C. Ветер 4-9 м/сек, порывы до 17 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Днём +10…+12°C. Ветер 4-9 м/сек, порывы до 13 м/сек.
Во вторник, 28 мая, в регионе переменная облачность, местами небольшие дожди. Ночью +5…+10°C, на крайнем севере до +2°C. Днём +11…+16°C, на крайнем юге до +21°C, на крайнем севере до +7°C. Ветер 4-9 м/сек, порывы до 15 м/сек, днём усиление до 20 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, ночью без существенных осадков, днём небольшой дождь. Ночью +8…+10°C, днём +18…+20°C. Ветер 4-9 м/сек, порывы до 14 м/сек, днём усиление до 17 м/сек.
В среду, 29 мая, в области переменная облачность, местами небольшие дожди, на крайнем юге до умеренных. Ночью +2…+7°C, в горах и низинах заморозки до -4°C. Днём +11…+16°C, на севере до +8°C. Ветер 4-9 м/сек, ночью порывы 15-18 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, небольшой дождь. Ночью +5…+7°C, днём +13…+15°C. Ветер 4-9, ночью порывы до 15 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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